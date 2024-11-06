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行政院核定前雲林縣農業處長呂政璋接任台灣金聯董事長，台灣金聯今（6）日下午召開董事會改選董事長，隨時進行新舊任董事長交接，對於突然被撤換，卸任董事長施俊吉依舊有所不滿，除再次強調「不知道我為什麼離開這裡」， 也提到北港工業區土地（原萬有紙廠），金聯把龐然廢墟整形成令人垂涎的4萬 坪漂亮土地，不僅成了公司的瑰寶，成了他的懷璧，還引用古文形容自己：「匹夫無罪，懷璧其罪」更再次喊話「董事長任期可以被隨性剝奪，國家資產不容隨便賤賣」。台灣金聯董事長交接典禮，由台灣企銀董事長劉佩真監交。由於施俊吉交接前大動作召開記者會，質疑自己是因為「擋人財路」才被換掉，更影射前立委蘇治芬跟新董座呂政璋之間的關係，即便行政院有致電要另外幫他安排新工作，他霸氣拒絕。今日在交接典禮人，新任董事長呂政璋見到施俊吉也十分恭敬，也不斷彎腰致意。不過，施俊吉致詞時，再度表達自己內心的不滿。他一開頭就說：「4年前我不知道我為什麼來這裡，4年後，我一樣不知道我為什麼離開這裡」，但此刻的他，清楚知道4年多來他為台灣金聯做了什麼，相信金聯同仁也跟他一樣了然於心。他說，台灣金聯很會賺錢，昔日大把的房地資產，源源提供了賺錢的利基；但是，獨佔的優勢總會過去，漂亮的房地物件經過10多年處分，也有消化殆盡的時候。 4年來金聯手中留存的，多是乏人青睞的毛胚樓、廠房、和偏遠荒地。此時的金聯，圖存之道就是轉型。他認為，金聯必須從「買與賣」轉型出具有「修與建」的能力，必須培養出把腐朽化為財寶，把閒置物業變成繁華標的的本事。只有如此，金聯才有明天。所以，4年來金聯創造了共享辦公室；金聯有了從爛尾樓裡蛻變而生的鳳凰酒店；金聯設計施工了政大麗堡；金聯整建毛坯壞樓，然後耀眼完售；金聯參進了都更重建；金聯把北港工業區的龐然廢墟，整形成平平坦坦的、令人垂涎的4萬坪漂亮土地，「這土地成了公司的瑰寶，成了我的懷璧」，但他也無奈提及古文說：「匹夫無罪，懷璧其罪！」施俊吉強調，金聯是國家資產的管理者，不是有所人無權妥協，任何地方議員和中央民代壓力，加諸於金聯的阻繞及要求，就用國家之利謀私人之利，損國利己，還說「董事長任期可以被隨性剝奪，國家資產不容隨便賤賣」。他也提到，轉型需要時間，在這樣艱難的時刻，他以3、40年累積不斷的財經學識，用有價證券，為公司的業外投資牟利。4年多來，公司從股市賺進將近19億元。也就是，每年10億盈餘目標中，有至少3成75來自股市獲利。 有價證券的獲利，讓金聯有抗壓力，得以不妥協強勢，不賤賣國家資產。施俊吉還表示，自2020年至2024年第3季，台灣金聯資產總額增加47.86億元，而金聯的資本額是105.72億元。他用心護全國家資產，堅守股東利得，也保住金聯百名員工的榮譽。4年前他來時，路人不知甚麼是金聯，4年後社會大眾對金聯多有認同和讚賞；民眾等著金聯的平價宅，而且口耳相傳。金聯不再是柴房裡挑水砍柴的無名貢獻者，金聯是認真為國家賺錢的國家企業。施俊吉最後表示，「我一生信仰的是書生報國，我相信的是學問為濟世之本。所以，長年來不管身處哪個崗位，我始終不懈怠的讀書吸收，我用右手做研究，用左手為國謀畫。 至於退休之後的去向，他最後說，歡迎大家去中央研究院或南港住家找他喝茶。