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立法院財政委員會4日審查《財劃法》，召委陳玉珍於傍晚重返議場並宣布休息，引發民進黨立委不滿爆發衝突，過程中綠委吳秉叡搶走陳玉珍前方麥克風怒摔在地，還打傷站在旁邊的民進黨立委吳思瑤。國民黨新北市議員戴湘儀今（6）日表示，建議吳秉叡正視自己情緒問題，並提出可以到她的服務處心理諮詢服務，可以優先安排順位免費諮詢。戴湘儀今日於議會總質詢時，強烈譴責吳秉叡的暴力行為，希望吳秉叡站在新北市民的立場著想，也建議吳秉叡正視自己情緒問題，並提出可以到議員服務處心理諮詢服務，可以優先安排順位免費諮詢。戴湘儀表示，吳秉叡暴力行為並非第一次，立法院是每位立委履行職責的地方，而非發洩個人情緒的場域，吳秉叡公開地作出最壞示範，不應該再被容忍，他不僅破壞立法院正常運作，也讓新莊的選民蒙羞，吳秉叡的行為簡直是流氓行徑，不配代表新北和新莊發聲。此外，戴湘儀也表示，現行的《財劃法》長期資源分配不公，新北市404萬人民的人均長達10年六都墊底，造成新北市在公共財政上許多困難。她強調，身為新北市的立委竟然不支持對新北好的政策，就是為了政治忘了選民的託付與責任。戴湘儀表示，賴清德強調「健康台灣」重視心理健康和保健，結果自家的立委竟情緒先失控，恐怕政策力道要再加強，先從黨員開始做，同時也建議吳秉叡委員正視自己的情緒問題，柔性勸導他應該尋求協助，若有需要可以到議員服務處報名心理諮詢，會優先安排順位提供免費服務。