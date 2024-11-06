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▲劉德華（右）和多年未攜手的莫文蔚，在新片《焚城》又有精彩的對手戲。（圖／華映提供）

▲《焚城》是香港影壇少見的大型災難片，回收場是由劇組搭建出來。（圖／華映提供）

▲《焚城》從情節到演員陣容，甚至是片中場面，都頗獲觀眾肯定。（圖／華映提供）

在演藝圈走紅40年的劉德華，上週末在台北小巨蛋舉辦的4場演唱會，締造一堆話題，還讓政治人物吵翻天。他最新主演的大成本災難片《焚城》，描述他所飾演的專家，在香港發生輻射洩漏危機時，加入由莫文蔚飾演的代理特首主持的緊急應變小組，但能否挽救這場大災難？亮麗的演員陣容與盛大的場面，在香港與中國大陸上映後分別締造亮麗票房，片商打鐵趁熱，將於本週五（8日）起在台灣推出，賣座成績頗受矚目。劉德華以往不僅專輯銷售是「天王」等級，主演電影的票房也相當傲人，尤其在台灣，被視為有強大號召力的王牌。《焚城》是他闊別多年再度聯手歌后莫文蔚，再加上實力派演員白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、謝君豪、鄭則仕及入圍本屆金馬獎影后的區嘉雯和香港當紅偶像魏浚笙等合演，因屬製作龐大的災難片，不惜成本打造了3公頃的回收場，更花費半年的時間蓋出一個全片關鍵的蓄水池場景，劉德華自己都忍不住讚嘆場景高度逼真：「真的很難得可以拍到一部質量那麼高的作品，每個場景都有不同之處，但很有真實感。」而劉德華對於所有作品都期望甚深，在最後一場的台北小巨蛋演出時，不忘特別為即將在上映的《焚城》喊話，邀請台下粉絲看完演唱會，如果覺得意猶未盡，可以再去電影院看他主演的新片。上周香港上映，短短3天就大賣1000萬港幣（約4102萬台幣），緊湊的劇情和出色的特效場面，讓電影的口碑及票房都爆衝，甚至傳出一票難求的盛況。在《焚城》末日版預告中，可見香港遭受末世級災難蹂躪，幾百萬人生命危在旦夕，畫面極震撼！危難之中，市民拼命逃生，但不忘相互扶助，消防員則懷著犧牲自我的精神，決心力挽狂瀾，場面感人悲壯。而最新推出高官版海報，見到劉德華和莫文蔚嚴肅相對，展現電影中的官員在危急關頭作出關鍵決策的緊張氣氛。劉德華扮演曾經權傾一時的重要官員，一手掌握香港經濟動向，聲勢如日中天，卻意外離開官場，再見到往日同事時，已變身為環保專家，但以往的同僚們都有意無意的對他展露出敵意。資深演技派鄭則仕笑說：「在每次演出的現場，很像我們所有人都在圍毆劉德華。」可以想像官場對立時的劍拔弩張，為了展現出一人力抗群雄的專業感，劉德華早就開始勤記電影中各種環保專家會使用的專有名詞，在讀本時可以見到他在劇本上寫了滿滿的筆記，遇到不懂的名詞就會自己手寫註記，說道：「不只是要記住這些名詞，還要一邊講一邊演戲，要有演戲的節奏感。」電影中幾個場景都讓觀眾印象深刻，其中在事故發生的廢棄物回收場，戲組在香港尋找了不同的場地來搭建，一共佔地達3公頃，更使用上過百噸的鋼材和150多台廢棄車輛，現場更布滿大型貨櫃，還有大量電子廢物道具，回收場遭爆破蹂躪後，滿目瘡痍的布置非常逼真，完全可讓觀眾投入到劇情中，場面的規模和完整性不輸好萊塢及韓國電影。為滿足現今觀眾需求，金牌電影監製江志強表示場景一定要逼真，彰顯電影製作的嚴謹和決心：「我們不計成本製作，在香港要找到一個地方搭景已經好困難，我們還找了4個地方，來搭出一個回收場。而電影的另一重要場景是政府內部決策室與地下指揮總部，場景細緻入微，按原本政府設計搭建，讓演出的王菀之驚嘆：「每張紙，每個燈都很是精心設計的。」電影中的蓄水池場景是全片重要關鍵，導演潘耀明透露這是租用了大型廠房中來搭建，從構思到拍攝完成歷時半年，可見製作規模的龐大。如此大氣魄的《焚城》，台灣觀眾迴響如何？很快就能見分曉。