我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾美許人的馬車被捕捉到沿著賓州斯特拉斯堡的街道行駛。（圖／美聯社／達志影像）

▲發送給艾美許人的投票廣告。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選於5日時進行投開票，儘管目前各州開票仍未結束，不過在進行開票後，共和黨候選人川普一連拿下了包含賓州在內的關鍵搖擺州，川普已經率先奪下了277張選舉人票，確定當選下任美國總統。川普氣勢如虹，還有媒體捕捉到，在賓州仍開放投票時，就連美國最神秘的隱居族群「艾美許人」（Amish），也罕見動員投票。根據《紐約郵報》報導，有消息人士透露，賓州的艾美許人「前所未見地」前往投票所投票。儘管不清楚艾美許人的實際投票人數，但從當地的照片的確有看見馬車出現在投票所。據當地媒體《蘭卡斯特農業》報導，賓州農業部於1月4日以當地一座農場生產的乳製品導致孩童生病為由，進行突擊檢查。艾美許族群認為這次行動是政府過度干預，因此計劃支持川普，因為共和黨傾向減少政府干預。該消息人士表示，「這起事件成為他們覺得『我們需要參與』的動力。這關乎鄰里之間的互助。」艾美許人是基督教的一個分支，源自17世紀末的歐洲，並於18世紀遷居北美洲，主要散布在美國的俄亥俄州、賓州、印第安那州、紐約州，以及加拿大的安大略省，人數大約30萬人。艾美許人拒絕汽車及電力等現代設施，且過著簡樸、崇尚自然的生活。