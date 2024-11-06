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美國大選開票陸續出爐，共和黨總統候選人川普宣布勝選，比特幣以及川普相關概念股大漲，許多「迷因股」也幸運跟上這一波風潮。中國A股一檔名為「川大智勝」的軟體股，6日單日大漲10%，同時，中國公司「哈爾斯」股價因與民主黨總統候選人賀錦麗的英文名字相近，股價暴跌。根據《香港01》等媒體報導，「川大智勝」是一家位於四川的軟體公司，諧音梗聽起來像川普依靠智謀取得勝利，股價單日大漲10%，每股23.42元人民幣，達到深圳證券交易所的漲停板，過去三個月來暴漲幅度達121%。「川大智勝」股票在2016年川普參選時，曾大漲一波。今年七月川普遭槍擊後振臂高呼，股價也曾大漲。幾家歡樂幾家愁，位於浙江哈爾斯真空器皿公司「哈爾斯」，因與賀錦麗在中國譯名「哈里斯」相近，股價一度重挫8.1%，收盤跌幅為7.4%，報每股8.98元人民幣。