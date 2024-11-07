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立法院財政委員會6日續審《財劃法》，國民黨召委陳玉珍在藍委保護下，僅用3分鐘就將法案送出委員會並隨即散會，藍綠爆發嚴重肢體衝突，陳玉珍還一度被綠營壓在桌上並勒脖，直到其他藍委救援才順利脫困。事後陳玉珍在記者會上透露，她的牙齒被打斷了，且其實牙齒前天衝突就已經鬆動了，是自己硬裝回去。對此，陳玉珍的牙醫師表示，「陳玉珍牙齦的肉都發炎了，可能因為撞擊力很強，牙根、假牙都裂了，現在剩一點點」。立法院財政委員會6日繼續審查《財劃法》，國民黨立委一早6點就甲級動員佔住主席台，9點開會時間到，陳玉珍進入逐條審查，並問現場有無異議，綠委在台下雖聲嘶力竭喊有異議，但陳玉珍仍完成逐條審查，送出委員會，3分鐘就宣布散會，隨即發嚴重肢體衝突。國民黨團事後召開記者會，陳玉珍曬出自己的牙齒遭打斷，手上還留著牙齒，直言《財劃法》先前各縣市代表都有發言，講到大家不願意講為止，週一更開放到第五輪發言，她才喊休息，但民進黨今天就是惡意杯葛，暴力行為不斷， 「我的牙齒都掉了，等等還要去補牙」，這真的是非常不良的示範。不過綠委黃捷卻翻出陳玉珍前一天錄影影片，當時就已缺牙，連缺牙也要怪民進黨，狠酸「真。無齒」。陳玉珍受訪時解釋，這是他私人事情，很不想談，其實那顆牙是假牙，禮拜一初審《財劃法》爆發衝突時，就已經鬆動，是自己堅持要把它裝回去的；沒想到今天綠委又採用暴力，導致今天這顆牙硬生生斷了，她不想去責怪到底是誰把牙齒用斷，現在只想趕快趕赴高雄治療牙齒。根據《中時新聞網》報導，陳玉珍的牙醫師表示，「陳玉珍牙齦的肉都發炎了，可能因為撞擊力很強，牙根、假牙都裂了，現在剩一點點」，此外，陳玉珍要做牙周手術，恢復時間約為五周之後，而要把牙齒裝上去，通常要兩個月時間，預計農曆年前可以完成。