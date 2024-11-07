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立法院財政委員會6日續審《財劃法》，國民黨召委陳玉珍在藍委保護下，僅用3分鐘就將法案送出委員會並隨即散會，藍綠爆發嚴重肢體衝突，不僅陳玉珍的牙齒被打斷，民進黨立委鍾佳濱因在混亂中被攝影機撞到頭，直接搶攝影記者的記者證，質問是哪家媒體。對此，立法院長韓國瑜做出回應，他表示「朝野各黨團應秉持理性問政，約束所屬成員，共同維護國會形象。」立法院財政委員會6日繼續審查《財劃法》，藍綠立委爆發肢體衝突，國民黨團事後召開記者會，陳玉珍曬出自己的牙齒遭打斷，手上還留著牙齒，直言《財劃法》先前各縣市代表都有發言，講到大家不願意講為止，週一更開放到第五輪發言，她才喊休息，但民進黨今天就是惡意杯葛，暴力行為不斷， 「我的牙齒都掉了，等等還要去補牙」，這真的是非常不良的示範。衝突不止藍綠立委之間，在現場一片混亂中，綠委鍾佳濱的頭被攝影機撞到，他當場狠抓記者身上掛的記者證質問：「你是哪家媒體？」就在鍾佳濱質問記者時，藍委也在現場為記者抱不平，徐巧芯更率眾不斷高喊「鍾佳濱打媒體！鍾佳濱打媒體！」對此，韓國瑜辦公室表示，針對6日立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」會議過程中，因會場秩序混亂造成委員受傷。韓國瑜除表達憂心外，並強調中華民國是民主國家，立法院為國家最高立法機關，朝野各黨團應秉持理性問政，約束所屬成員，共同維護國會形象；同時也呼籲，立法委員都是國會同事，彼此間應珍惜難得情誼，互相尊重。