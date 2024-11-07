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美國第47任總統、副總統確定由共和黨候選人川普（Donald Trump）及副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選。對此，前立委郭正亮表示，旅美學者翁履中跟共和黨的幕僚比較熟，對方告訴他共和黨的幕僚和民進黨關係非常生疏，且有很多人對民進黨有意見。郭正亮6日在節目《綠也掀桌》表示，自己近日碰到旅美學者翁履中，對方跟共和黨的幕僚是比較熟的，「他就跟我講共和黨的幕僚，和民進黨關係非常生疏，民進黨的關係都是民主黨，共和黨那邊有很多人對民進黨有意見，有意見的意思是你都玩假的」。郭正亮指出，共和黨的主張是抗中，他們認為民進黨的抗中只是為了選舉，都是玩假的，他們很有意見。郭正亮說，「我的預判是2025川普第一年，就衝突不斷，2026就開始做交易」，原因是2027是很敏感的一年，總統賴清德要競選連任，「我覺得川普一定看得到」。