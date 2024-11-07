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立法院財政委員會6日續審《財劃法》，國民黨召委陳玉珍在藍委保護下，僅用3分鐘就將法案送出委員會並隨即散會，藍綠爆發嚴重肢體衝突，不僅陳玉珍的牙齒被打斷，民進黨立委鍾佳濱因在混亂中被攝影機撞到頭，直接搶攝影記者的記者證，質問是哪家媒體。對此，國民黨立委徐巧芯的助理在衣服背面寫上召委宣讀內容，手勾手團結成人牆，粉專「不演了新聞台」直呼：「你搬搬看！」粉專「不演了新聞台」在臉書PO出一張照片，「照片中的，是徐巧芯辦公室助理群們，拍攝時間是昨天晚間，財劃法決戰委員會的前夜。白色T恤上寫的，是召委主持會議需要宣讀的程序，為了要防備民進黨暴力杯葛，可能霸佔主席台，可能搶奪、或者毀損會議資料，於是把要宣讀的內容，寫在白T上，讓助理們穿著。必要時，組成人牆，隨著召委移動。」「不演了新聞台」直呼，「郭國文可以突襲欺負周萬來搶走文書，但你能搬走一個人嗎？何況是七個人手勾著手，你搬搬看。」他指出，財劃法送出委員會之後，他至少收到了三個不同版本的整理，包括陳菁徽、牛煦庭，還有國民黨團製作的表格，歷數本屆財劃法審查，共計6次審查會，2場公聽會，1次考察，總發言高達208人次，純會議時間37小時又35分鐘，「根本不是林俊憲現在靠X什麼3分鐘，沒有充分討論。大家都知道民進黨會靠X這個，於是大家都準備好回擊你的靠X，然後你還是玩不出新把戲，只能靠X這個。」「不演了新聞台」酸，這就是目前的國會生態，民進黨團智力與武力，都被輾壓，又不用功，還為了初選各懷鬼胎，結果就是只剩殺豬似的吼叫，無厘頭的施暴，可憐哪！