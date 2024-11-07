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▲《紐約郵報》記者Jon Heyman報導指出，有多達11支球隊對即將恢復自由身的紐約洋基強打Juan Soto感興趣，或許明年將有機會簽下超越大谷翔平級別的超級合約。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒世界大賽落幕後，自由市場大門隨即敞開，而洋基明星外野手Juan Soto當然是休賽季最受到矚目的球員之一，究竟哪支球隊能夠簽下他，又或是洋基能夠成功續留，都是外界關注焦點。稍早Juan Soto的經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）也接受訪問，根據美國媒體報導宣稱，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）正在為Juan Soto尋求一份總價7億美元（約新台幣224億元），且無不可延遲支付的合約。此外，，這基本上限定了只有大市場球隊才能參與競爭。稍早Scott Boras在大聯盟的總經理會議時，接受了當地媒體採訪，談到Juan Soto目前的狀況，Boras表示：「。這將會是一個非常徹底且仔細的過程，我無法設定最後期限，他打算在做出最終決定之前，進行充分的研究和討論。」對於Juan Soto與大谷翔平的比較，Boras則說：「而美國媒體則是強烈認為，，據說對於Soto也有興趣，日前也有消息指出，在世界大賽結束後不久，就有8支球隊聯繫了Juan Soto，截至目前，可能參與搶人作戰的球隊就多達11支。Juan Soto目前年僅26歲，本季在紐約洋基繳出符合身價的表現，，整體攻擊指數（OPS）達到0.989。進入季後賽後，總共14場比賽，Soto在49個打數當中敲出16支安打，包含4發全壘打，打擊率維持在高水準的3成27、上壘率4成69、長打率6成33。