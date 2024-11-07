MLB美國職棒世界大賽落幕後，自由市場大門隨即敞開，而洋基明星外野手Juan Soto當然是休賽季最受到矚目的球員之一，究竟哪支球隊能夠簽下他，又或是洋基能夠成功續留，都是外界關注焦點。稍早Juan Soto的經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）也接受訪問，談到Soto目前的狀況時他則表示：「他想仔細聽聽每支球團的想法，這將會是一個漫長的過程。」
Soto目前不急著簽約 將與各球團進行討論
根據美國媒體報導宣稱，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）正在為Juan Soto尋求一份總價7億美元（約新台幣224億元），且無不可延遲支付的合約。此外，他們希望該支球隊能有足夠的實力，有能力打進季後賽或世界大賽，這基本上限定了只有大市場球隊才能參與競爭。
稍早Scott Boras在大聯盟的總經理會議時，接受了當地媒體採訪，談到Juan Soto目前的狀況，Boras表示：「他想仔細聽聽每支球團的意見，他想親自與他們（團隊高層）進行會面。這將會是一個非常徹底且仔細的過程，我無法設定最後期限，他打算在做出最終決定之前，進行充分的研究和討論。」
對於Juan Soto與大谷翔平的比較，Boras則說：「我認為這沒有太大關係，他們的年齡和等級不同，所以這不是值得討論的事情。」
Soto恢復自由身掀搶人作戰 紐約雙雄是最可能下家？
而美國媒體則是強烈認為，已經進入談判的洋基和大都會會是最有可能的下家，但包含道奇隊、巨人和藍鳥等其他球隊，據說對於Soto也有興趣，日前也有消息指出，在世界大賽結束後不久，就有8支球隊聯繫了Juan Soto，截至目前，可能參與搶人作戰的球隊就多達11支。
Juan Soto目前年僅26歲，本季在紐約洋基繳出符合身價的表現，例行賽總共出賽157場，繳出打擊率2成88、41轟、109分打點成績，整體攻擊指數（OPS）達到0.989。進入季後賽後，總共14場比賽，Soto在49個打數當中敲出16支安打，包含4發全壘打，打擊率維持在高水準的3成27、上壘率4成69、長打率6成33。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國媒體報導宣稱，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）正在為Juan Soto尋求一份總價7億美元（約新台幣224億元），且無不可延遲支付的合約。此外，他們希望該支球隊能有足夠的實力，有能力打進季後賽或世界大賽，這基本上限定了只有大市場球隊才能參與競爭。
稍早Scott Boras在大聯盟的總經理會議時，接受了當地媒體採訪，談到Juan Soto目前的狀況，Boras表示：「他想仔細聽聽每支球團的意見，他想親自與他們（團隊高層）進行會面。這將會是一個非常徹底且仔細的過程，我無法設定最後期限，他打算在做出最終決定之前，進行充分的研究和討論。」
對於Juan Soto與大谷翔平的比較，Boras則說：「我認為這沒有太大關係，他們的年齡和等級不同，所以這不是值得討論的事情。」
Soto恢復自由身掀搶人作戰 紐約雙雄是最可能下家？
而美國媒體則是強烈認為，已經進入談判的洋基和大都會會是最有可能的下家，但包含道奇隊、巨人和藍鳥等其他球隊，據說對於Soto也有興趣，日前也有消息指出，在世界大賽結束後不久，就有8支球隊聯繫了Juan Soto，截至目前，可能參與搶人作戰的球隊就多達11支。
Juan Soto目前年僅26歲，本季在紐約洋基繳出符合身價的表現，例行賽總共出賽157場，繳出打擊率2成88、41轟、109分打點成績，整體攻擊指數（OPS）達到0.989。進入季後賽後，總共14場比賽，Soto在49個打數當中敲出16支安打，包含4發全壘打，打擊率維持在高水準的3成27、上壘率4成69、長打率6成33。