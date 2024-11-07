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美國第47任總統、副總統確定由共和黨候選人川普（Donald Trump）及副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選，有「外資第一名分析師」稱號的柯克蘭資本董事長楊應超指出，川普的重點很明顯就是「美國最重要」，他也透露在美國讀書時的國中、高中同學，每天都在群組罵薪水要繳保險費、健保費，錢為什麼都要給外國買戰爭，對於非法移民議題也很不爽。楊應超在節目《少康戰情室》中分析美國大選結果，自己有些國中、高中同學，天天在群組罵，薪水要交保險費、健保費等，也疑惑為什麼前都要給國外買戰爭，此外，有些白人同學也對於給非法移民飯店住、錢這件事情很不爽。而川普的重點很明顯，就是美國第一、美國重要。楊應超指出，自己認識很多合法移民，他們對於非法移民最痛恨，因為自己排隊這麼久，為何非法移民一來就有那麼多福利？楊應超認為，川普贏很大的原因，就是在於經濟及非法移民議題，他也推測美國未來一定會縮小對外軍購、補助等，且會強迫日本、韓國付保護費，「一定美國優先」。