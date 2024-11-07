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巴黎奧運讓Tatum坐冷板凳又被提！美國男籃總教練Steve Kerr，在巴黎奧運帶隊完成5連霸偉業，不過波士頓塞爾提克當家球星Jayson Tatum，在整個奧運賽程中幾乎有一半時間都在坐板凳，引起不少綠衫軍球迷不滿。巴黎奧運的男籃項目，美國隊在金牌戰以98：87擊敗地主法國隊，創造隊史的5連霸偉業。其中，Jayson Tatum成為自「詹皇」LeBron James、「籃球之神」Michael Jordan後，第3位在同年度入選NBA最佳陣容、獲得NBA總冠軍，且奪下奧運金牌的球員。然而，主帥Steve Kerr的決定，引發部分球迷的不滿，如今在作客塞爾提克的比賽前，再度回應此事：「我們只是想著執行勝利，儘管如此，在主持人賽前介紹Steve Kerr出場時，仍受到滿場的綠衫軍球迷噓聲伺候。而事實上，他在9月的時候就曾預言，「