巴黎奧運讓Tatum坐冷板凳又被提！美國男籃總教練Steve Kerr，在巴黎奧運帶隊完成5連霸偉業，不過波士頓塞爾提克當家球星Jayson Tatum，在整個奧運賽程中幾乎有一半時間都在坐板凳，引起不少綠衫軍球迷不滿。今（7）日是Steve Kerr執教的金州勇士在新賽季首次作客塞爾提克，再度被媒體問起這件事，Steve Kerr直言，我們拿下了金牌，但這並不是個有趣的決定。
Tatum奪冠生涯年 奧運卻被冷凍
巴黎奧運的男籃項目，美國隊在金牌戰以98：87擊敗地主法國隊，創造隊史的5連霸偉業。其中，Jayson Tatum成為自「詹皇」LeBron James、「籃球之神」Michael Jordan後，第3位在同年度入選NBA最佳陣容、獲得NBA總冠軍，且奪下奧運金牌的球員。
然而，實際的場上表現，Jayson Tatum在奧運幾乎坐滿冷板凳，美國隊總共7場賽事中，Tatum只打了5場，其中有2場面對塞爾維亞的比賽，全程都坐在板凳席，場均貢獻4.2分、4.2個籃板。
Kerr決策引發爭議 曾預言自己會被噓
主帥Steve Kerr的決定，引發部分球迷的不滿，如今在作客塞爾提克的比賽前，再度回應此事：「我們只是想著執行勝利，我們贏得了金牌，我不享受沒讓Jayson或Joel（Embiid）上場，這些並不是有趣的決定，但我們的球員們都很令人驚艷，他們成功為自己的國家拿下金牌，這才是真正的故事。」
儘管如此，在主持人賽前介紹Steve Kerr出場時，仍受到滿場的綠衫軍球迷噓聲伺候。而事實上，他在9月的時候就曾預言，「塞爾提克的球迷一定會因為Tatum在奧運時坐冷板凳，而對我感到不滿，也會想方設法讓我的生活變得痛苦不堪，我想他們之後會圍攻我的，不過這都沒關係。」
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巴黎奧運的男籃項目，美國隊在金牌戰以98：87擊敗地主法國隊，創造隊史的5連霸偉業。其中，Jayson Tatum成為自「詹皇」LeBron James、「籃球之神」Michael Jordan後，第3位在同年度入選NBA最佳陣容、獲得NBA總冠軍，且奪下奧運金牌的球員。
然而，實際的場上表現，Jayson Tatum在奧運幾乎坐滿冷板凳，美國隊總共7場賽事中，Tatum只打了5場，其中有2場面對塞爾維亞的比賽，全程都坐在板凳席，場均貢獻4.2分、4.2個籃板。
Kerr決策引發爭議 曾預言自己會被噓
主帥Steve Kerr的決定，引發部分球迷的不滿，如今在作客塞爾提克的比賽前，再度回應此事：「我們只是想著執行勝利，我們贏得了金牌，我不享受沒讓Jayson或Joel（Embiid）上場，這些並不是有趣的決定，但我們的球員們都很令人驚艷，他們成功為自己的國家拿下金牌，這才是真正的故事。」
儘管如此，在主持人賽前介紹Steve Kerr出場時，仍受到滿場的綠衫軍球迷噓聲伺候。而事實上，他在9月的時候就曾預言，「塞爾提克的球迷一定會因為Tatum在奧運時坐冷板凳，而對我感到不滿，也會想方設法讓我的生活變得痛苦不堪，我想他們之後會圍攻我的，不過這都沒關係。」