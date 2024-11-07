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▲《沙贊》柴克瑞賴維公開挺川普，也對於對手陣營的網友留言諷刺他可能會被主流好萊塢放逐，並不在意且回文反擊。（圖／摘自IMDb）

▲潔美李寇蒂斯對於美國總統大選結果的留言，雖然道出心中對未來的憂慮，卻也不失溫暖。（圖／美聯社／達志影像）

向來大都支持民主黨的好萊塢，在面對大咖一堆替賀錦麗站台、聲援，最後仍以相當差距落敗給2度角逐大位的川普之後，已經陸續有人在社群網站發表心中感受。最激動的饒舌女歌手卡蒂B（Cardi B），先是連飆髒字要川普的支持者滾遠一點，甚至諷刺「這就是為什麼你們的州會被颶風侵襲」，雖然她稍後已經刪掉這留言，卻還是又發新的短片，怒嗆「只剩一支菸的時間就要發飆」。而公開挺川普的《沙贊》柴克瑞賴維則被諷刺：「這結果唯一的安慰就是你以後永遠不會再是好萊塢主流的一部分，只能跟梅爾吉勃遜與丹尼斯奎德一起拍片。」由於演藝界人士多半支持自由派的價值觀，所以和民主黨的理念較為契合，長期以來大都站在挺民主黨候選人的立場。這一次不僅正當紅的泰勒絲公開為賀錦麗聲援，麥特戴蒙、哈里遜福特、喬治克隆尼、碧昂絲、珍妮佛羅培茲等一堆大咖不是為她活動站台，就是對外發表言論替她爭取支持，連過去是為共和黨參選的阿諾史瓦辛格，這次都明白表示倒戈力挺賀錦麗。川普向來狂妄自大，過去在首任總統期間，就三不五時發表對好萊塢的風涼話，尤其是在金球獎、奧斯卡等重要獎項頒獎時刻，與好萊塢關係惡劣已久，因此大多數的紅牌大咖，都對川普倒足胃口。不過這不表示川普在美國娛樂圈沒有聲援者，像是因為發布歧視猶太人言論從巨星地位跌落二線的梅爾吉勃遜、出身自共和黨大贏的德州的丹尼斯奎德、安潔莉娜裘莉的奧斯卡影帝老爸強沃特、「鮑德溫4兄弟」的小弟也是小賈斯汀岳父的史蒂芬鮑德溫等，還有漫威英雄片中的「星爵」克里斯普萊特，雖然從選戰開跑至今都沒有公開表明支持誰，卻老被懷疑票投共和黨。快人快語的卡蒂B在賀錦麗尚未發表敗選演說時就已經受不了，因為有網友來留言：「希望妳來參加川普的就職大典。」她回應了髒字一堆的怒罵，要他們「他Ｘ的滾離我遠一點」，後來在關於「颶風」的言論引來批評、將之刪除後又發了新短片，嗆道：「你們贏了，你們開心了，但是你們要他Ｘ的別來煩我，我只剩下一支菸的時間就要發飆了，這就是我要跟他Ｘ的美利堅合眾國講的話。」柴克瑞賴維面對網友的嘲諷，則是反嗆自己早就有想要退出好萊塢的規劃，批評現在的好萊塢主流都在用AI取代真人，最大化他們漸少中的利益，有太多高層拿走大部分的收益，那是由藝術家創造出來的，高層們根本不配得到這些。換言之，好萊塢想批評別人，自己就是個不公不義的所在。奧斯卡最佳女配角潔美李寇蒂斯則是認為，有很多人會慶祝這結果甚至幸災樂禍，有很多人會感到傷心難過、悵然若失，這就是現在美國與民主的模樣。現在將要回到一個更多限制、約束的時刻，有許多人會擔心自己的權益受阻甚至是被否認，年輕人與少數族群感到害怕，但不管如何，總還是會有很多人伸出援手，她自己就會是其中之一。儘管表達憂慮，卻也傳遞出溫暖的訊息。