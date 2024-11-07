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美國第47任總統、副總統大選結果出爐，由美國共和黨總統候選人川普（Donald J. Trump）、副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選。對此行政院長卓榮泰今（7）日於行政院會中表達恭賀之意外，也提醒各部會要保持積極態度，並密切注意世界局勢是否有新的方向，同時提高各項的應變能力。針對美國總統大選結果，行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰在院會中表示，恭賀川普與范斯能繼續帶領美國與民主夥伴國家，一起為世界和平發展努力，並尋求全球的經濟持續發展。卓榮泰指出，台美關係長期以來非常穩健，而且一直往好的方向發展，雙方的信賴跟合作也持續在加強，未來會在各項政策之上，持續促進雙方的關係及加強雙方的合作。卓榮泰也提醒各部會，希望大家表持現在的積極態度，並且密切注意世界局勢是否有新的方向，也要提高應變能力，期待全球的民主力量可以持續增長、穩定發展，台灣在民主產業供應鏈上的角色能越發堅強且被需要，所以所有產業跟發展的合作都要持續加強。