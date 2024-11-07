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1971年10月25日聯合國大會上通過的第2758號決議被中國列為對台法律戰武器，近年來各國議會陸續針對此決議提案或動議詮釋，加拿大眾議院全會今天無異議通過一項挺台動議案。表示將支持台灣有意義參與國際組織，並強調聯合國第2758號決議並未確立中華人民共和國對台主權，這是全球第五個議會加拿大眾議院魁人政團（Bloc Québécois）聯邦眾議員佩龍 （Yves Perron）提出這項臨時動議，佩龍曾在7月來台參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會。佩龍也在社群平台X以及YouTube上貼出眾院一致通過動議的畫面，他補充，中國正在操縱該決議的含義，使其在台灣領空和領海的軍事行動合法化。簡單來說，習近平就是用它來支持他的恐嚇行徑，聲稱台灣是他的。佩龍表示，自己身為支持獨立主義人士，只能支持台灣面對獨裁政權要求合法自決的願望。感謝魁北克集團，加拿大與歐盟國家和世界上許多其他國家一起承認中國對台灣既沒有主權也沒有實質控制。自美國眾議院外委會於2023年5月通過《台灣國際團結法案》，主張聯合國大會2758決議不涉台後，澳州參議院也在今年8月確認聯合國第2758號決議「並未確立中華人民共和國對台灣的主權，也沒有決定台灣在聯合國的未來地位」；荷蘭國會在9月通過涉及台動議，拒絕中華人民共和國扭曲聯合國大會第2758號決議，要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對這項立場的支持。歐洲議會也在今年10月以432票贊成、60票反對、71票棄權的票數，通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀」。