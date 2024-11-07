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洋基明星外野手Juan Soto成為自由球員，可說是當前自由市場上最受矚目的年輕好手，據傳希望爭取一張與大谷翔平同等的10年7億美元高薪，並要求「直接付款」而非「延遲支付」。對於任何球隊來說，這將是一筆史無前例的巨額合約，甚至比去年冬天大谷翔平與洛杉磯道奇簽訂的7億美元（約合225億新台幣）合約更加驚人。雖然大谷合約總額巨大，但因延遲付款被分攤到未來數年，且經過通貨膨脹調整後，實際現值僅為10年4.38億美元，這使得Soto的要求遠超出大谷的合約現值。Soto是否值如此天價？26歲的年紀讓他成為自由市場上難得的明星球員，其出色且穩定的成績表現，讓他有本錢提出這樣的要求。由於大谷採延遲支付模式，使得合約在現值上有所折扣，而Soto經紀團隊堅持直接付款或許就是為了避免此影響。事實上，作為市場上最頂尖的打擊天才，Soto的經紀人Scott Boras素有「吸血鬼」之稱，過去擁有多位超級巨星客戶，無疑將竭盡全力替Soto爭取最佳的合約條件。若將Soto與過去同樣在年輕時期簽下巨額合約的明星球員相比，如Bryce Harper和Manny Machado，會發現他的價值確實可能超越前人。2018-19年休賽季，當時26歲的Harper 與費城費城人簽下13年3.3億美元的合約。而Machado則與聖地牙哥教士達成10年3億美元的合約協議。Harper在簽約前3年fWAR值平均達3.1 ，等於每場勝利貢獻值為820萬美元；Machado的表現更佳，前3年fWAR值平均為4.86 ，每勝貢獻值約為620萬美元。Soto近三年球季表現超越Machado與Harper，fWAR值平均為5.93。從這個進階數據來看，若加上過去數年大聯盟收入與球員薪資成長幅度，以及市場通貨膨脹，將使得他的合約有望進一步水漲船高。若以Harper與Machado的勝場貢獻值平均，加上15%的通脹增幅，Soto合約年薪平均價值約為4888萬美元。若將此數值應用於 13年合約，總額將達到6.355億美元，顯示Soto追求7億美元價碼並非天方夜譚。根據美國數據網站《FanGraphs》自由球員排名預測，Soto合約預期中位數為13年5.85億美元，略低於上述估計，但仍然創下歷史新高。這份合約金額不僅會將超越重砲Aaron Judge與紐約洋基簽下的3.6億美元，尤其在紐約洋基與紐約大都會等財力雄厚的球隊可能展開競價的情況下，Soto追求無延遲支付的7億美元合約或許真能實現。Soto的天價要求，從近期的市場變化與大聯盟收入成長的趨勢來看，並非完全不切實際，而是反映真實的球員市場價值。