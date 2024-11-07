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美國總統大選已經於當地時間5日進行投開票，儘管計票過程尚未結束，但美國前總統川普已經獲得超過270張選舉人票，當選下任美國總統。但過去川普的「保護費」言論使得未來的台美關係出現未知數，對此，專家指出，川普可能延續對台灣的友好政策，並強調台灣應該在國防及經濟方面做好準備，應對未來的挑戰。對於川普可能的政策轉變，台灣政府須保持高度警覺並積極與美方溝通。美國總統大選投票日在當地時間5日登場，在當天川普狂攬277張選舉人票，跨過270張選舉人票門檻，確定當選下屆美國總統，將重返白宮。不過過去川普曾提及「台灣應向美國繳交保護費」，並曾多次避談協防台灣問題，如今當選下屆美國總統，也使得未來關係受到關注。國策院在台灣時間7日時舉行「美國大選結果與新政府對外走向」座談會。其中談及了未來川普對台灣的態度時，台北市議員趙怡翔認為，川普政府將會延續對台灣的友好態度。趙怡翔強調，應該看川普在第一任期中的作為而非他的言論，指出川普第一任期中促成了台美高層交流、官員訪台、經濟對話的啟動以及軍售案批准，這些舉措顯示出台美關係的進一步強化趨勢。此外，未來川普任命的國務卿或國防部長等高層官員名單中，有許多人抱持對台友好態度，甚至其中多數是來過台灣，且是近期赴台訪問，這也讓台灣對未來的台美關係保持高度信心。趙怡翔也提到，川普針對中國提高關稅的計劃，台灣應做好準備因應經濟波及。台灣與美國有許多利益共同點，找出同時能對台灣及美國有利的方案、利益重疊處，是台美關係接下來最重要的工作。不過美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員尹麗喬則指出，美國在與中國競爭議題上分為兩派，一派如美國前國務卿蓬佩奧等人，是以民主價值為核心，認為美國必須在這個競爭中勝出中國，這一派認為，美國對台灣應該要走所謂的戰略情緒；另一派則是以美國副總統當選人范斯等人，是從權力平衡的角度來看待美中競爭，認為美國應該要精算利益，在美中大國競逐的關鍵不是民主價值，而是在權力的競逐場上勝過對方，而這一派就會認為台灣很重要，要降低對烏克蘭的支持把資源轉向印太。尹麗喬示警，反過來思考的話，這一派對台灣也會進行精算，若台灣對他們來說是有價值的，就會支持台灣，但如果價值有一些問題，他們對台灣的支持，肯定會相對應來做出一些調整 。國策院資深顧問、前駐美代表高碩泰以2016年在川普第一任期時的「川蔡通話」事件作為切入點，指出台灣政府應該從「今天」就要有因應作為，要從實務切入，不能將現在的川普認為是2016年的「川普2.0」，也不能認為是8年前的續集或是下半場，未來應觀察其政策的制定方向及人事任命，以超前部署應對可能的政策轉變。高碩泰強調，台灣政府「可以給驚喜，但不可以給意外」，彼此開誠布公，在這樣的情況下，讓台美關係中維持穩定且友好的互動。匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南則針對先前川普提到台灣應提升國防經費佔GDP比例問題表示，在川普的強硬立場下，台灣應重新盤整國防採購清單、做出具體承諾，現在就應該積極有效地跟川普的核心團隊進行溝通。他認為，由於台灣與美國沒有邦交關係及協防條約，若是美國願意做任何條約是的協防，而台灣是會願意負擔費用的。譚耀南也強調儘管台積電重要，但「台積電不等於台灣」，認為台美關係應超越單一企業，應去思考如何解決投資貿易問題、更全面地進行考量，在川普第二個任期時，做出良性的溝通對話及具體政策的方向論述，才是台灣最大的國家利益。