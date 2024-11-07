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▲粉絲發文質疑張書豪性向意外被歐陽妮妮「海巡」到，親切的她也幽默回應老公的傳聞：「他本人真的是臭直男直到不行，直到有時候想揍他那種！」（圖／歐陽妮妮Threads）

星二代歐陽妮妮今年6月宣布與交往6年的演員男友張書豪結婚，9月就驚喜宣布已經懷孕的好消息，兩人超甜蜜的求婚影片也閃瞎所有粉絲。不過即使即將升格爸爸，張書豪的性取向卻一直是粉絲討論的焦點，近來還有粉絲在社群平台上質疑：「求婚影片真的是越看越不對勁？」沒想到竟意外釣出歐陽妮妮替老公澄清：「他本人真的是臭直男！」昨（6）日有好奇的粉絲在Threads上好奇發問：「不懂就問脆，真的沒人懷疑張書豪是甲（Gay的發音近似為台語『甲』，意指男同性戀者）嗎？」雖然很恭喜他都有小孩、婚姻也十分美滿，但該粉絲還是忍不住質疑張書豪與歐陽妮妮求婚的影片越看越不對勁，暗指男方的性取向。沒想到意外被待產中的歐陽妮妮「海巡」到這則貼文。見到老公的性取向被懷疑，歐陽妮妮並沒有生氣，反倒是幽默解答該粉絲的疑惑：「超好笑～他本人真的是臭直男直到不行，直到有時候想揍他那種！」文末還特別強調：「謝謝大家的認可～表示他塑造角色很成功？哈哈哈！」本尊親自出面回覆也讓該粉絲又驚又喜，除了感謝歐陽妮妮的解惑外也預祝對方生產順利。昔日張書豪在電影《女朋友。男朋友》中飾演同志角色，近來又在影集「妮波自由式」中挑戰大尺度男男戀，加上平時力挺同志的言論，讓許多粉絲在兩人結婚前就發出男方是Gay的質疑，不過也有影迷出面替張書豪說話，反駁不該用性別氣質嘲笑對方，如今妻子歐陽妮妮親自出言澄清性取向的討論，破除張書豪是男同志的謠傳，也釐清不少網友的疑惑。