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▲李英淑被爆出捲入金錢糾紛，昔日為開餐廳借款1億韓元，更因債主死了就不認帳，拖了14年不還。（圖／IG nakyung0039）

▲債主A某針對《黑白大廚》製作公司申請的扣押及追償命令獲得受理，李英淑的出演費將被強制扣押用來償還債務。（圖／IG nakyung0039）

韓國料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》掀起超高討論度，比賽結束後捧紅不少參賽廚師，不過卻也接連爆出負面醜聞。其中有「韓食大師」稱號的白湯匙主廚李英淑，在節目中給人和藹可親的形象，不過近期卻捲入債務糾紛，遭指控曾借款1億韓元（約新台幣240萬元），還拖了14年不還，今（7）日還被爆出她竟身負17條官司，目前法院已經裁定扣押其《黑白大廚》的出演費。李英淑2014年參加《韓食大賽2》榮獲總冠軍，這陣子因出演《黑白大廚：料理階級大戰》再度打開知名度。然而日前卻被爆出她在2010年為了開設餐廳，和香菇協會會長趙某借了1億韓元，不過對方於隔年7月離世，後續趙某的兒子A某在整理遺物時發現當時的借據，便試圖聯繫李英淑，沒想到她卻否認借款，趙家人一狀告上法院，雙方展開長達14年的官司戰。而今（7）日李英淑又被爆出竟身負17條官司，債主A某多年來用盡各種方法要李英淑還錢，無奈對方名下沒有任何財產，只能申請扣押她上《黑白大廚》的演出酬勞，並已經在本月1日獲得法院的准許。對此，李英淑方面則是回應，由於與對方溝通不順，導致對償還狀況無法充分掌握，目前正透過律師確認債務詳情。