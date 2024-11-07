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美國總統大選已經於當地時間5日進行投開票，儘管計票過程尚未結束，但美國前總統川普已經獲得超過270張選舉人票，當選下任美國總統，重返白宮。不過川普先前曾稱「台灣應該向美國交保護費」，使得未來台美關係受到注目。對此，前駐美代表高碩泰表示，台灣有自己的籌碼，如何做出最有利的說法來跟新政府搭上線，是刻不容緩的事情。美國總統大選在當地時間5日初步結果，川普當天狂攬超過270張選舉人票，確定當選下任美國總統，但川普在今年6月接受媒體採訪時曾經提及「台灣搶走了晶片生意」，也多次稱「台灣應該向美國繳交保護費」，未來就職後，台美關係是否發生變化也引起關切。針對川普再度入主白宮，在川普2016年當選後參與促成川英通話、也是川普第一任總統任內的駐美大使高碩泰今（7）日出席國策研究院舉辦的美選座談會前，被問及賴政府能否複製川普與蔡英文通話，他表示對目前的政府決策沒有任何掌握，通話能否復刻，有很大的空間可以討論。高碩泰也在會中提到了2016年的「川蔡通話」，當時其實是由我國內決策團隊和駐美單位花了相當時間的工程，所以針對賴清德會否與川普進行通話，「我個人完全無法做任何的預測」。此外，針對川普的「台灣應繳保護費」發言，會是政治語言還是之後會有進一步動作？高碩泰則稱，選舉過程中他有很多說法，我們大家都看著，至於如何解讀，見仁見智。至於美中台三方的外交關係發展，會不會憂心朝更鷹派的方向走，對此高碩泰表示，對美中台三方外交關係繼續觀察中，但台灣跟美國的關係基礎深厚，是結構性、架構性的，依據台灣關係法與六項保證，在這框架之下，台灣會盡力而為，做出最好的論述，「我們也有我們自己的籌碼，怎樣做出最有利的說法，讓我們跟新政府搭上線，這是我們刻不容緩的事情。」