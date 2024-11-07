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洛杉磯道奇隊投手大谷翔平在世界大賽G2試圖盜壘時造成左肩受傷，隨後在休賽季進行左肩關節鏡手術。儘管手術順利，球團對他重返「二刀流」仍有些疑慮。不過，專家們普遍認為，即便大谷翔平未來只專注於打者身份，他依然具備10年225億台幣（約7億美元）的價值。在美國節目「Foul Territory」上，前大聯盟強打捕手AJ・Pierzynski、曾在大聯盟打滾多年的捕手Erik Kratz，以及前大聯盟主持人Scott Braun就大谷合約進行了深入討論。Braun表示，即使大谷僅以打者身份上場，他的合約依然物超所值；他舉投手Kyle Hendricks為例，指出大谷明年的年薪僅為Hendricks的一部分，但他對道奇奪冠至關重要。Pierzynski也支持Braun的觀點，他強調道奇隊已經奪得世界冠軍，證明大谷翔平這份合約的價值並非空談，並相信道奇未來仍有機會多次奪冠，這也凸顯大谷的附加價值。因為大谷簽下10年7億美元鉅額合約中，有97%金額採延遲支付，讓道奇有空間持續補強陣容。Kratz進一步指出，即使大谷未來不再登板投球，他的合約已顯現足夠的價值。他表示：「球隊在瞭解大谷手肘風險的前提下，依然願意簽訂10年合約，這足以證明他的價值。即便未來與冠軍無緣，這份合約依然符合投資預期。」3位棒球專家一致認為，雖然大谷翔平的「二刀流」身份存在風險，但他在道奇隊的貢獻已經展現「7億美元」的價值，即便未來出現風險，他對球隊的重要性依舊是無可替代。