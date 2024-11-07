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▲陳緗妮日前指控有廠商違反規定偷拍婚禮，因此決定不再與這些廠商進行合作。（圖／陳緗妮臉書）

▲謝和弦貼出被婚紗公司刪除的留言截圖，不滿對方未經同意打廣告。（圖／謝和弦IG）

▲謝和弦忍無可忍，到該婚紗公司IG貼文下留言「真的是大爛人」。（圖／IG carolwedding）

▲謝和弦（左）與老婆陳緗妮（右）結婚3年，上個月補辦婚禮。（圖／馬槽音樂提供）

歌手謝和弦和二婚老婆陳緗妮（莉婭）2021年登記結婚，上個月19日於桃園歡宴會館補辦婚禮。然而陳緗妮近日PO文指控有廠商違反規定偷拍婚禮，謝和弦則是於今（7）日凌晨在IG限動標註另1家婚紗公司，不滿對方用夫妻倆的婚宴照宣傳，疑試圖混淆消費者，還到對方貼文下方留言怒轟：「真的是大爛人。」陳緗妮日前曾在臉書發文表示，婚禮沒有開放任何外人進行拍攝，對於違反規定的廠商，她痛批對方沒有尊重她和賓客的隱私，「新娘可能脾氣都不好，我很在意賓客和家人的私密性，因此決定不再與這些廠商進行合作」，而當時謝和弦不想計較，認為「大喜之日以和為貴」，但陳緗妮表示從未和廠商殺價、佔便宜：「費用該多少就是多少，我們給予別人尊重，但別人呢？」今日凌晨，謝和弦在IG發文點名另1家婚紗公司直呼：「 我忍很久了，哈們。」他貼出被婚紗公司遭除的留言，內容寫道：「我們只有租借你們的禮服，整個梳化拍攝也都是我們自己的工作團隊，你只是抓我們的照片而已，不要搞得好像是你拍的，請標註尊重我們的工作人員，誰跟你是共同作者，感恩哈們。」他還到對方IG貼文下方留言開嗆：「真的是大爛人。」對此，陳緗妮也補充，自己早就已經提示過對方，「很明顯我每次都被無視了，雖然拍攝企劃是我本人，但我非常感謝所有的工作人員，每一次的作品都是大家的血汗集結。」