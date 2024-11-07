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檢廉偵辦京華城弊案，台中市政顧問蔡壁如也因涉案，以證人身分被北檢約談。今（7）日台中市議會進行質詢時，多名議員提出質疑，表示蔡壁如與京華城案牽連越來越深，希望台中市府應解聘蔡壁如，避免市府形象受損。對此，台中市長盧秀燕面對媒體詢問時，僅淡淡回應「謝謝」。6日指揮廉政署以證人身分約談柯文哲市長任內的左右手，包含前民眾黨立委蔡壁如、曾任京華城都審會外部都審委員的前民眾黨秘書長張哲揚，以釐清案情。蔡壁如被約談逾5小時，於晚間9時許獲請回。台中市多名議員針對市府顧問蔡壁如涉入京華城弊案進行質詢，質疑蔡壁如被列為該案證人遭北檢約談，難保日後將「證人轉被告」，擔憂市府形象受損，要求解聘她。對此，台中市長盧秀燕出席記者會時，微笑點頭就轉身離開，僅回覆二字「謝謝」。