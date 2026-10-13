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美國職棒大聯盟國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第二戰今（13）日點燃戰火，洛杉磯道奇在首戰失利後，力拚在客場扳回一城。然而，擔任先發重任的日本強投山本由伸卻遭遇亂流，僅投2.2局（2又2/3局）就狂失3分慘遭密爾瓦基釀酒人KO退場，創下本季最短先發局數；同場出賽的大谷翔平打擊持續低迷，3次打擊皆無建樹，道奇陷入苦戰。山本由伸本季在客場季後賽未嘗敗績，然而此役卻未能延續這項「無雙」紀錄。道奇首局靠著T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的高飛犧牲打先馳得點，但山本在1局下立刻遭遇亂流，被連續擊出兩支安打，包括康崔拉斯（William Contreras）的適時安打，讓釀酒人迅速扳平比分。2局下山本回穩送出三上三下，但來到關鍵的第3局，道奇雖靠著對方投手的牽制失誤取得2比1領先，山本卻無法守住這份微薄的優勢。他在2出局一、二壘有人的情況下，面對第5棒包爾斯（Jake Bauers）陷入纏鬥，鏖戰12球後投出保送形成滿壘。隨後遭遇強打耶力奇（Christian Yelich），不幸被敲出中外野方向的2分打點適時安打，釀酒人反以3比2超前。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）見狀當機立斷換投，山本由伸此役僅主投2.2局、用球數75球（光是第3局就耗費36球），被敲出4支安打、送出3次保送，失掉3分全是自責分。這不僅是他本季首度未能投滿5局，更是大聯盟生涯季後賽先發最短局數的難堪紀錄。為何讓山本由伸提前退場?羅伯斯解釋原因羅伯斯在4局開打前接受美國轉播單位「FOX體育台」訪問時給出明確解釋。羅伯茲首先讚賞釀酒人打線的纏鬥能力，特別點名康崔拉斯（William Contreras）與包爾斯（Jake Bauers）的進攻策略極具威脅，面對山本投出的優質球路仍能頻頻破壞成界外球，單一打席就耗掉10到12顆球，導致用球數急速攀升。至於為何在被葉力奇（Christian Yelich）擊出超前安打後果斷換投，羅伯斯直言：「山本面對耶力奇時投了一顆太甜的變化球，當時我認為必須立刻止血，因此決定趕緊換上維西亞（Alex Vesia）接替投球。」擔任先發第4棒指定打擊的大谷翔平，此役打擊同樣陷入低潮。大谷在首局就遭到「連三球速球」三振；3局上二壘有人時，僅擊出三壘方向滾地球。6局上，大谷作為首名打者面對釀酒人左投羅梅洛（Enoli Paredes），在第一球面對伸卡球時，竟罕見地擺出突襲短打（Safety Bunt）的姿勢試圖干擾對手，此舉立刻引發現場球迷一陣騷動。儘管大谷最終並未觸擊，且與投手纏鬥至第6球，但最後仍揮棒落空吞下本場第二次三振。大谷近期受到傷勢影響，季後賽打擊率遲遲無法提升，前一戰雖終結了連11打席無安打的窘境，但全壘打荒已超過100個打席。為了找回手感，大谷甚至連兩戰在賽前進行罕見的室外打擊練習，無奈此役前三次打擊依舊未能敲出安打，也讓道奇的攻勢屢屢受挫。