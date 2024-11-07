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▲阿吉仔拍攝影片祝福中國國慶日，影片中他3次提中國為「祖國」。（圖／阿吉仔抖音）

▲阿吉仔高喊「祖國」惹爭議，老婆無奈揭殘酷處境，且低調陪伴不願多談。（圖／阿吉仔抖音）

綜藝天王胡瓜斥資1500萬打造的「鑽石舞台之夜演唱會」將於明年2月22、23日登場，今（7）日舉辦記者會，邀請康康、金佩姍、曾心梅、阿吉仔、林俊逸、歐漢聲、賴慧如等多位藝人出席共襄盛舉。剛返台的金曲歌王阿吉仔也現身記者會，開心表示「能與老友再度同台超開心，已經很久沒這樣了，這次會全力以赴。」至於阿吉仔日前因拍影片祝福中國國慶的爭議影片，胡瓜力挺：「沒人比他更愛台灣！」阿吉仔先前因在抖音祝賀中國國慶，並表達「我的根來自中國」，希望兩岸關係如家人般和睦，呼籲「多一點理解、少一點誤解」，結果引發大批網友批評。今日記者會上，當媒體問到此事，胡瓜隨即替他緩頰，說道：「沒有人比阿吉仔更愛台灣的了，他都很少出國。」阿吉仔則簡短回應：「謝謝！」在媒體聯訪中，阿吉仔被問到是否覺得因爭議感到委屈時，他僅淡然回答「不會不會」，隨後被問到工作狀況，他簡短表示「還可以」，隨即由老婆陪同離場，顯得低調不願多談。此次記者會成為阿吉仔返台首度公開露面，也讓眾人見證了他在風波中的淡定態度。