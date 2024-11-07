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▲屈中恆（左）戴著耳機，專心盯著曾國城（右）的嘴型思考題目答案。（圖／華視綜藝頻道YT）

▲屈中恆上排門牙意外噴出，令眾人笑瘋。（圖／華視綜藝頻道YT）

藝人屈中恆至今超過30年，不僅出演多部戲劇作品，也經常現身各大綜藝節目。近期他上綜藝節目《天才衝衝衝》錄影時，上排假牙竟意外噴飛，令在場來賓哄堂大笑，片段曝光後引發熱議，粉絲紛紛笑翻直呼：「真的老掉牙。」屈中恆日前登上節目《天才衝衝衝》，在單元答題環節時竟發生荒謬「意外」，畫面中他戴著耳機，專心看著主持人曾國城的嘴型思考題目的答案，而當屈中恆激動講出「萬聖節」３個字時，上排的門牙竟無預警掉出，讓屈中恆嚇得趕緊摀住嘴巴。在場來賓瞬間看傻眼，驚訝大喊：「假牙掉出來了！」眾人紛紛上前關心，屈中恆則面露尷尬點頭默認，惹得全場笑到失控。而這段超糗畫面不僅沒被剪掉，還被《天才衝衝衝》放上官方臉書，吸引許多人朝聖，許多粉絲留言笑稱：「真的老掉牙」、「一直重複看是正常的嗎」、「雖然不應該笑，但我真的笑好久。」