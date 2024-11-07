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▲海君過去5年都在水族館的人為環境下生活。（圖／IG@kaiyukan_japan）

一條珍貴的生命就這樣逝去！位於日本大阪的「海遊館」，在今年10月初將館內明星鯨鯊「海君」進行野放，讓牠返回大海生活，並進行鯨鯊生態調查，沒想到才過1個月，海君就陳屍在岩松川河口，不幸的消息也引發大批日本民眾不捨。日本大阪「海遊館」在5年前，收容了被定置網纏住的一隻鯨鯊，後來就被命名「海君」，而在這期間，海君越來越適應水族館內的生活，聰明的牠更常常會與遊客互動，小朋友都相當喜歡海君。不過近期海遊館又有新的鯨鯊被引入，因此館方也打算讓海君返回大海自由生活，並順便進行鯨鯊的生態調查，於是在10月3日那天，將海君帶到高知縣的海上進行野放。怎料野放行動才過了一個月，11月5日在愛媛縣宇和島市的岩松川河口就出現一隻長達6公尺的鯨鯊，隔天就因為迷失方向在河中身亡，後續也被證實是10月初野放的「海君」。目前海君的遺體已運送到海洋生物研究所進行深入調查，目前死因還尚未明瞭，但許多粉絲則將責任歸咎於館方沒有周全的計畫，就將海君放回大海，要知道牠已經長達5年都在人為環境下生存，是否還有野外求生能力都還有待確認，就急急忙忙讓海君回到海洋，才會釀成這起悲劇。