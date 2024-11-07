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社群網站上近期一則影片發布後立刻引起外界關注，洛杉磯道奇隊二刀流球員大谷翔平的老婆田中真美子（27歲）在Mookie Betts家中籃球場上打球投籃，俐落、精準的出手，讓球迷都直呼不愧是不愧是前職業球員。田中真美子過去就讀於東京成徳高中、早稻田大學，，在當時引起日本籃壇關注。之後大谷翔平公布兩人的婚訊，隨後真美子也隨夫赴美，成為老公大谷翔平強而有力的後盾。在今年道奇隊奪冠後，封王遊行結束後當晚，大部分球員和親友都去Betts家參加一場家庭派對，真美子也有前往，，不愧是前職業球員。大谷翔平日前已進行左肩手術，但這個影片的拍攝時間應該是在他手術之前，因此能看到他在接獲妻子真美子的傳球後，。除了夫妻兩人之外，道奇隊日籍投手山本由伸也有投籃小試身手一下。球迷看到這支影片後，也紛紛在網路上討論道：「其實大谷根本就會打吧，投籃姿勢那麼漂亮」、「大谷最愛的漫畫是灌籃高手」、「大谷老婆曾經是籃球國手，還來過台灣打瓊斯盃」、「真美子：我來教你打籃球」。