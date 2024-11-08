我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇今年在世界大賽以4:1擊敗紐約洋基，拿下隊史第8座世界大賽冠軍，近期道奇先發投手Jack Flaherty受邀擔任節目嘉賓，他在節目中也透露與大谷翔平當隊友的感覺，以及他覺得大谷最獨特的地方，Flaherty坦言：「能和他同隊打球，見證他的精彩表現，我真的很幸運。」Flaherty在奪下世界大賽冠軍後，受邀擔任《FanDuel TV》節目「Run It Back」的嘉賓，他在節目中提到，當球隊拿下世界大賽冠軍時，他和大谷開玩笑說，「剛來第一年就拿冠軍，未來你還有9座冠軍要拿。」Flaherty也提到大谷私底下和普通人沒有兩樣，但到了球場，他就會比所有人還要認真，尤其是在接受Tommy John手術後，復健的同時，還能打出大聯盟史上最偉大的成績之一，這屬實不容易。季後Flaherty成為自由球員，當被問到是否想繼續效力道奇，Flaherty也表明自己下一季想繼續留在道奇，「我從小在洛杉磯長大，今年有機會來到這並拿下冠軍，我至今仍無法相信，洛杉磯的球迷很棒，接下來的是就順其自然，能回來當然是最好，如果沒有，我會為新球隊，努力拿下冠軍。」