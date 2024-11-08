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▲徐若瑄表示罹癌後依然保持樂觀態度面對。（圖／記者嚴俊強攝）

徐若瑄宣告罹患甲狀腺癌、手術治療後首度公開活動，今（8）日為代言按摩品牌站台。她體重仍維持46公斤上下，第一時間得知病況有點緊張，手術後第一場演出是澳門演唱會，剛開始還在找新的發聲位置，可是正式演出就好了，還自我打趣：「好像唱得比以前更好。」之前她在例行性的健康檢查，發現罹患甲狀腺癌，剛開始也很不能接受，因為自己一項注重飲食營養均衡、有運動習慣，並不是不在意健康的人，可是家族有遺傳基因，碰到了也就是勇敢面對。她慶幸全家有固定健檢的習慣，才得以提早發現並且治療，也感謝所有醫療團隊的照顧。在動了手術之後，徐若瑄進行復健、物理治療等，在傷口癒合後還要接受歌唱的課程，為每一首歌重新找到發聲的位置，才順利完成澳門、高雄、東京等地的演出，觀眾都沒有察覺到她曾經有過這麼大的健康危機，也感覺不出她其實已經動過手術、復健、重新學唱歌發聲，直到她在訪問中透露，才知道原來她瞞著大家挺過這麼大的難關，粉絲更是為她心疼，留言打氣，表示要陪她很久很久，希望她能夠健康、平安。年齡：49歲本名：徐淑娟女團經歷：少女隊、黑色餅乾情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰詞曲代表作：周杰倫〈可愛女人〉徐若瑄〈愛笑的眼睛〉電影《孤味》主題曲—〈別人的〉影視代表作：《卜派小子》《天使心》《賽德克．巴萊》《狂愛龍捲風》《寒蟬效應》《人面魚：紅衣小女孩外傳》《孤味》