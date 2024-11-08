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▲孫德榮發文為Gino向龔美富道歉。 （圖／孫德榮臉書）

▲孫德榮（右）宣布和GINO（左）正式解除合作關係。（圖／記者吳翊緁攝）

藝人Gino去年轉至三立參演8點檔《天道》，一度傳出他在拍攝期間與三立副總龔美富發生爭執，甚至因頂撞高層而遭到冷凍。當時他的經紀人孫德榮出面辟謠，表示「有一定咖位才會被寫成這樣」。然而，今（8）日一早，孫德榮卻在社交平台上發文向龔美富道歉，透露自己為懲罰Gino已經一年沒幫他接工作，並宣布和Gino正式「解除合作關係」。回顧Gino去年拍攝《天道》時，曾傳出與其他演員不合，特別是在拍攝婚禮拜別父母的情節時，對於是否要行跪拜禮有所爭執。當時孫德榮力挺Gino，表示他並非故意頂撞，而龔美富也對外解釋稱Gino當時誤以為是在彩排，因此引發誤會，最後重新錄製。雖然表面上紛爭已平息，但此次孫德榮的發文，讓往事再度浮出水面。孫德榮今早發表長文，坦言過去一年來因這件事內心備受煎熬，並表示：「子不教父之過，今天深感懊悔。」他進一步宣布與Gino終止合作，並表示希望有理解Gino的人能繼續協助他在演藝圈的發展。孫德榮向龔美富致歉，稱由於自己未能嚴格管理藝人，導致龔美富感到不快。讓孫德榮難過了1年，以往和龔美富聯絡時，對方都是秒回，但在Gino的問題上，只要多提一下，對方幾乎都不回應，讓孫德榮驚覺：「這小孩犯的錯不小，小孩子不懂事，凡事考慮不周祥，令您在管理上造成不小的損傷和遺憾，你應該相信我比誰都難過。」孫德榮最後提到，過去一年為懲戒Gino，完全停止了他的工作安排，並叮囑他「切記世界不會隨你而轉」。雖然已解除合約，孫德榮仍誠懇為Gino求情，希望龔美富能夠再給他一次機會，讓Gino能夠在這次教訓中成長，並以實際行動來彌補過去的過失。