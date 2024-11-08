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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平不僅幫助道奇隊4年來首次贏得世界大賽冠軍，他的高人氣和關注度也讓美國職棒大聯盟（MLB）從中受益。美國媒體TWSN今（8）日稱「這名球員拯救了棒球」，還分享數據指出本屆世界大賽收視率和去年的差別，給予大谷相當高的評價和肯定。大谷翔平在日本職棒就因為其「二刀流」風格受到關注，到了MLB之後，他繼續維持這樣的比賽模式，從一開始不被看好，到最後打服各隊球員和教練以及眾家球評、媒體，不僅為自己贏得7億美元合約，還為整個聯盟創造了驚人的經濟影響。本屆世界職棒大賽每場比賽平均有1210萬日本觀眾收看，第二場由道奇隊日籍投手山本由伸先發的比賽，更是創下了1590萬名觀眾觀看的歷史紀錄，推動MLB在海外的人氣。事實上，在大谷翔平之前，MLB以及整個棒球運動正在沒落是不爭的事實，TWSN稱：「MLB的收視率正在逐年下降，這已經不是什麼秘密了，像Bally這樣轉播當地球隊比賽的電視台已申請破產，聯盟正嘗試改變一些規則以使比賽更加精彩。然而，若只這麼做，效果是有限的。」而大谷翔平的出現扭轉了這一切，因為其人格魅力和場上成績，吸引外界重新關注大聯盟賽事和棒球運動，這一點在數據中得到體現，「道奇隊和洋基隊的世界大賽對決，全球平均觀眾人數超過了3000萬人。作為對比，2023 年世界大賽的平均觀眾人數僅有1430 萬人，兩者相差了一倍以上。」該媒體最後總結道：「這一切都要歸功於大谷。」