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▲高流的下酒祭每年都會選定特定國家合作，引進當地特色音樂演出與文化體驗活動。（圖／高流提供）

▲9001나인티오원則為四人樂團，團員都為大學同學，團名有「90年後第一名樂團」的企圖心。（圖／高流提供）

▲黑熊部落露營音樂祭現已開放於Klook活動頁面購票，並可加購營位和台北接駁專車。（圖／黑熊部落露營音樂祭提供）

高雄流行音樂中心每年12月初自辦的下酒祭，2022年開辦以來廣受民眾喜愛，今（2024）年預計12月7、8兩日在海風廣場舉辦，將首度與韓國觀光公社合作，邀請5組韓國獨立樂團，活動免費入場，周邊更將有韓國美食與人氣物產市集，逾50個品牌出攤，更將重現韓國路邊經典美食「布帳馬車」。此外，露營音樂盛會「黑熊部落露營音樂祭」(KUMA TRIBE FESTIVAL) 也宣告，今年將於2024年11月22日至24日在「顏氏牧場」登場，音樂會卡司也曝光。高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，邁入第三屆的下酒祭，前兩年與沖繩合作將在地特色音樂原汁原味帶來高雄，每屆活動吸引數萬人次到場。今年首度與韓國觀光公社合作，帶來韓國獨立音樂演出與特色美食，民眾除可品嘗韓國美食，更可親身體驗近年韓國廣受歡迎的音樂熱潮。高流表示，今年與中央層級的韓國觀光公社合作，選團方面除以適合本次活動企劃主題與海風廣場的場地氛圍，也邀請與台灣有相似海島氛圍的濟州島在地樂團，總計特邀5組精選特色樂團，帶來時下最有態度的演出，包括standing egg 스탠딩 에그、9001 나인티오원、MGFF 맥거핀、Staypuller 스테이플러 及 jisury club 지소쿠리클럽等。其中有「韓國音樂界公務員」、「搖籃曲專業戶」的獨立樂團standing egg 스탠딩 에그，是支從不在表演場合以外露面的神秘樂團。2016年夏天以單曲〈仲夏夜的我們〉橫掃韓國各大榜單，同年演唱由李聖經及南柱赫等人主演的人氣韓劇《舉重妖精金福珠》單曲〈我會去接你〉，隔年亦演唱朴寶英、朴炯植主演的《大力女子都奉順》的電視單曲〈會怎麼樣〉，逐漸在台灣打響知名度。至於9001나인티오원，則為四人樂團，團員都為大學同學，團名有「90年後第一名樂團」的企圖心。其中主唱조장관因參加音樂類節目，以高水準實力被討論。除了韓國5組獨立樂團，今年下酒祭另邀請擊沈女孩DESTROYERS、粗大Band Thick Big Band、男子漢樂團及SAX MACHINE、旺福 WONFU共5組台灣代表性樂團，演出的風格與樂器編制等亦相當契合下酒祭的整體氛圍。高流表示，今年下酒祭首度與韓國觀光公社合作，主打韓國原創物產及質感台韓下酒菜品牌，加上人氣餐車美食及韓國文化體驗，重現韓國路邊美食布帳馬車場景，10組台韓樂團的演出精彩可期，活動免費參加。2024年12月07日(六) 、12月08日(日) 15:00-22:00高雄流行音樂中心海風廣場鹽埕區真愛路1號 | 輕軌C11真愛碼頭站高雄流行音樂中心韓國觀光公社 한국관광공사亮點一：10組樂團演出包含standing egg 스탠딩 에그(KR)、9001 나인티오원(KR)、MGFF 맥거핀(KR)、Staypuller 스테이플러(KR)、jisury Club 지소쿠리클럽(KR)、擊沈女孩DESTROYERS(TW)、粗大Band Thick Big Band(TW)、男子漢樂團(TW)、SAX MACHINE(TW)、旺福 WONFU(TW)。亮點二：台、韓啤酒、燒酒、下酒菜等逾50個品牌出攤。亮點三：韓國路邊經典美食必備「布帳馬車」場景與話題韓劇美食重現高雄流行音樂中心之外，彰化11月底也將有場露營音樂盛會，「黑熊部落露營音樂祭」(KUMA TRIBE FESTIVAL) 今年邁入第十年，將於2024年11月22日至24日在「顏氏牧場」登場，以六大核心價值－音樂推廣、藝術交流、親子互動、環境友善、運動體驗、文化創意，打造自然與人文共融的動人風景，活動包含清晨瑜珈、夜幕露營、音樂演出、藝術裝置等。本屆演出卡司網羅新世代嘻哈雙人組CHELMICO、製作天才Sweet William、KEIZOmachine!等十組日本音樂人，以及台灣Finger Drumming代表人物PUZZLEMAN、林以樂YILE LIN、雷擎、蓬萊仙山、西屯純愛組，和首次參與的VOOID、DSPS等音樂創作者。「黑熊部落露營音樂祭」現已開放於Klook活動頁面購票，並可加購營位和台北接駁專車。