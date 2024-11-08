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▲麥若愚透露劉文正其實是住在菲律賓的1個私人島嶼上，所以外界才始終無法拍到他的照片。(圖／《命運好好玩》YouTube)

▲「偶像始祖」劉文正去年初遭前經紀人夏玉順爆料烏龍死訊，後來才被證實是烏龍一場。（圖／華視提供）

71歲一代巨星劉文正引退多年，去年傳出「烏龍死訊」，後來被證實是烏龍一場，目前過得非常好。資深媒體人麥若愚近日在節目上分享劉文正近況，指出外界都以為劉文正定居美國，但其實這些年他都住在菲律賓的私人小島上，而該處相當隱密，因此外界多年來才都無法拍到他。麥若愚在節目《命運好好玩》中分享他當年採訪劉文正的點點滴滴，並透露：「後來他神隱，現在他71歲了，沒有人知道他在什麼地方對不對，應該是在菲律賓的1個獨立島上面。」麥若愚表示因為菲律賓有很多島，如果是私人島嶼，外界根本就無法拍得到，也很符合劉文正不想被打擾的低調個性。而麥若愚之所以會知道劉文正的行蹤，是因好幾年前有位新加坡女導演來台灣宣傳，而他是當時記者會的主持人，後來女導演身邊的大哥邀大家吃飯，「那個大哥是早年星馬包秀場的大人物，劉文正早年和這些人都非常好，這個人去過劉文正的私人島嶼，劉文正招待他過，要到一個碼頭坐遊艇，才能到那個地方」。此外，麥若愚表示劉文正曾親口跟他說過想引退的原因，劉文正認為當藝人很辛苦，「就像待在金魚缸裡，每天給人家看，也不能吃，要唱歌也不能吃什麼、不能夠放肆」。