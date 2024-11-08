2024年11月28日，「 AI 驅動零售變革 · RMN 重新定義行銷生態」，由AI 技術與零售媒體網路（ Retail Media Network ）服務商 禾多移動多媒體股份有限公司，匯聚來自 NVIDIA、Oracle、Palo Alto Networks、全聯全電商、全家便利商店、精誠集團、騰雲科技、AMT協會、禾多移動（ AviviD.ai ）等產業界的大師們，於2024年11月28日，台北 W Hotel 舉辦年度盛會。深入探討運用 AI 推動行銷創新，為企業破解營收瓶頸。
亮點預告：產業巨擘分享 AI 與數據安全新知
本次高峰會將探討數據安全認證的重要性，並展示如何在強化隱私保護的同時，提升行銷效能。
值得一提的是，本次活動將邀請多位產業領袖進行專題分享，提供與會者獨家洞察，揭示行銷技術的前沿趨勢。演講嘉賓包括：
⦁ 陳菀揚，全家便利商店 商品本部副本部長，分享「全家」的數據驅動行銷策略，如何贏得零售市場競爭。
⦁ 黃威仁 博士，NVIDIA 分享，探討新一代 AI 技術在零售媒體網路中的創新應用。
⦁ 莊復貴，Oracle 台灣技術總監，介紹 AI 與數據安全的最新解決方案。
⦁ 張仁江，Palo Alto Networks 雲端資安架構師，剖析雲端安全在零售行銷中的應用趨勢。
⦁ 陳楷麒，精誠資訊 AI+事業協奏長，分享價值引領未來 AI 加速品牌發展。
AI 驅動的 RMN 變革：市場的未來契機
禾多移動( AviviD.ai )的 Likr RMN 解決方案，作為 AI 自動化行銷技術的領先代表，將幫助企業應對當前市場的營收挑戰。透過強化跨渠道廣告投放，縮短部門間的溝通障礙，禾多移動( AviviD.ai )將為參與者展示 LRMN 如何帶來高效的行銷結果，實現營收增長與市場競爭力的提升。
禾多移動( AviviD.ai )執行長林志堯表示：“ AI 技術正以驚人的速度改變零售行銷生態，禾多移動( AviviD.ai )致力於通過我們的 Likr RMN 解決方案，為企業提供強大的工具，推動品牌在新市場中脫穎而出。我們期待與來自各界的領袖共同探討 AI 與RMN 的無限潛力。
活動資訊
⦁ 日期：2024 年 11 月 28 日（星期四）
⦁ 時間：13:20 開放入場｜13:50-16:00 正式開始
⦁ 地點：台北市 信義區忠孝東路五段 10 號 W Hotel 8F 風尚廳
⦁ 點此進入活動報名
關於禾多移動 ( AviviD.ai )
禾多移動( AviviD.ai )專注於提供 AI 驅動的自動化行銷解決方案，致力於幫助零售與電商行業提升營收、優化廣告投放效益，並確保數據安全。禾多移動( AviviD.ai )的 Likr RMN 技術是現代行銷生態中不可或缺的工具，透過強大的數據運用能力，推動品牌與市場的成功。
欲知更多 LRMN & Martech 行銷新科技詳情，請上「禾多移動( AviviD.ai )」官方網站查詢。
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本次高峰會將探討數據安全認證的重要性，並展示如何在強化隱私保護的同時，提升行銷效能。
值得一提的是，本次活動將邀請多位產業領袖進行專題分享，提供與會者獨家洞察，揭示行銷技術的前沿趨勢。演講嘉賓包括：
⦁ 陳菀揚，全家便利商店 商品本部副本部長，分享「全家」的數據驅動行銷策略，如何贏得零售市場競爭。
⦁ 黃威仁 博士，NVIDIA 分享，探討新一代 AI 技術在零售媒體網路中的創新應用。
⦁ 莊復貴，Oracle 台灣技術總監，介紹 AI 與數據安全的最新解決方案。
⦁ 張仁江，Palo Alto Networks 雲端資安架構師，剖析雲端安全在零售行銷中的應用趨勢。
⦁ 陳楷麒，精誠資訊 AI+事業協奏長，分享價值引領未來 AI 加速品牌發展。
AI 驅動的 RMN 變革：市場的未來契機
禾多移動( AviviD.ai )的 Likr RMN 解決方案，作為 AI 自動化行銷技術的領先代表，將幫助企業應對當前市場的營收挑戰。透過強化跨渠道廣告投放，縮短部門間的溝通障礙，禾多移動( AviviD.ai )將為參與者展示 LRMN 如何帶來高效的行銷結果，實現營收增長與市場競爭力的提升。
禾多移動( AviviD.ai )執行長林志堯表示：“ AI 技術正以驚人的速度改變零售行銷生態，禾多移動( AviviD.ai )致力於通過我們的 Likr RMN 解決方案，為企業提供強大的工具，推動品牌在新市場中脫穎而出。我們期待與來自各界的領袖共同探討 AI 與RMN 的無限潛力。
活動資訊
⦁ 日期：2024 年 11 月 28 日（星期四）
⦁ 時間：13:20 開放入場｜13:50-16:00 正式開始
⦁ 地點：台北市 信義區忠孝東路五段 10 號 W Hotel 8F 風尚廳
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禾多移動( AviviD.ai )專注於提供 AI 驅動的自動化行銷解決方案，致力於幫助零售與電商行業提升營收、優化廣告投放效益，並確保數據安全。禾多移動( AviviD.ai )的 Likr RMN 技術是現代行銷生態中不可或缺的工具，透過強大的數據運用能力，推動品牌與市場的成功。
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