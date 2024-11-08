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▲三上食楽 極上壽喜炭燒豚120g。

讓日籍老公驚呼的「秘密料理」。據廠商分享，在「極上壽喜燒系列」剛上市就有一位太太熱情的回饋，她只花了10分鐘準備材料及鍋底加熱，就讓日籍老公大讚，這才是家的味道！突然覺得之前努力學習日料…好像有點白費力氣了(苦笑…)廠商積極推出正宗日式風味的三款新品，「極上 牛肉壽喜燒鍋物500g」、「極上 壽喜炭燒嫩牛120g」以及「極上 壽喜炭燒豚肉120g」，瞬間穿越至日本享受正宗極致美味！這三款新品無一不是職人精神的完美呈現，壽喜燒的醬汁經過精心熬煮並且經72小時熟成，將日式壽喜燒的靈魂精髓濃縮其中，湯頭飽滿、濃郁香醇，如同置身日本老店般的美味體驗。「極上牛肉壽喜燒鍋物500g」讓消費者輕鬆享受雙重口味選擇：加入250ml水即可品味到正宗和風壽喜燒的濃郁，或加入600ml水，煮出更加清爽的湯頭，滿足不同味蕾需求。最特別的還是壽喜燒鍋物中的非基改豆腐，不僅口感滑嫩，還是吸附湯汁的終極神器。另一款「極上壽喜炭燒嫩牛120g」和「極上壽喜炭燒豚肉120g」則以炭燒風味的的濃厚醬汁為基底，創造出層次分明、香氣四溢的極致享受。炭燒的魅力，將壽喜燒的經典風味推向了全新高度。只需微波兩分鐘即可快速上桌，讓您輕鬆完成一餐，不論是忙碌的工作日還是放鬆的週末，都能輕鬆享受這份美味。三上食楽此次的「極上壽喜燒」系列，不僅展現了日本飲食文化的精髓，更讓消費者在家中也能輕鬆重現高級壽喜燒的美味。系列產品已於全聯強棒上市，無論是與親朋好友共享，還是獨自品嘗，都能為您的餐桌帶來無限驚喜與幸福。快來親自品嚐這令人垂涎欲滴的極上風味吧！產品資訊：產品規格：500g/盒銷售日期：2024年10月18日銷售通路：全聯獨家銷售價格：全聯嚐鮮價279元(原價320元)產地：台灣產品規格：120g/袋銷售日期：2024年11月01日銷售通路：全聯銷售價格：全聯嚐鮮價99元(原價109元)