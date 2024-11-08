雙11全台瘋購物，各購物平台早早祭出各項優惠活動刺激買氣，為了吸引消費者活動不只要好買還要超好玩！就有 KOL 跟上社群熱潮大玩尋寶活動送幸福，和現金回饋平台聯手，趕在雙11前滿滿回饋送粉絲，超狂優惠只給動作快的幸運粉絲！
城市尋寶活動夯，神秘小禮遍布全台掀起大量網友好奇。網紅星期天就在 Threads上發出超高難度城市叢林尋寶挑戰，讓粉絲哭喊「太難了」，但仍被眼尖的網友識破並在短時間內尋獲。百萬 Youtuber白癡公主也送出神秘小禮，超明顯的藏寶提示只為了送給粉絲滿滿的福利，接連兩天的尋寶活動，也讓粉絲敲碗更多活動！
消費者利用工具聰明購物，透過現金回饋平台在雙11買的開心買的划算。來自新加坡的現金回饋及導購平台 ShopBack，集結國內外超過 1,000 家知名電商平台合作，可說是收集了幾乎全台所有必購品牌以及通路的回饋，從旅遊訂房網站Booking.com、Klook 到美妝、衣飾、精品、3C 產品、或是外送 Uber Eats、foodpanda，透過平台導購後購買即可獲得一定比例的現金回饋，還能與信用卡回饋併用的好處，每年雙11都吸引不少消費者聰明購物，去年更有用戶在雙11當日獲得近十萬元的現金回饋！今年ShopBack也誠意滿滿，端出最高 101% 的現金回饋，不只抽 iPhone、也抽東京、首爾雙人來回機票，盼在雙11給消費者滿滿的現金回饋， 聰明購物買越多賺越多！
鎖定ShopBack官方粉絲團的獲得第一手消息
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