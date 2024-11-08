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台北地檢署偵辦京華城弊案，今日除傳喚前台北市長、民眾黨主席柯文哲外，也指揮廉政署以「貪污」案由，傳喚民眾黨立委、時任台北市副市長的黃珊珊以證人身分作證。今天中午12時許，黃珊珊從立法院前往廉政署應訊，下午5時許移送北檢複訊。黃珊珊抵達北檢，神情看起來相當輕鬆，還面帶淺淺微笑，前往北檢偵查庭應訊，有媒體提問「是否擔心轉被告」黃珊珊跟中午進入廉政署時一樣，保持沉默，沒有任何回應。北檢持續偵查本案，連續三天連傳喚釐清案情，包括5日台中市府顧問蔡壁如、隔一日二度傳喚陳佩琪到廉政署作證，今日傳喚民眾黨立委黃珊珊，全都是柯文哲擔任台北市長時，身邊重要親信。由於黃珊珊曾參與3場便當會，檢廉因此以證人身分約談她，欲釐清當時便當會過程等細節。此外，週刊報導指，黃珊珊2018年參選市議員期間，曾收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械20萬元政治獻金，另由中工保全經理高銘鴻及威京會計陳慧玲，在2022年至2024年縣市長選舉與總統大選期間，共拆18筆、捐80萬2000元給柯文哲、黃珊珊等人，其中黃珊珊分2次收到共10萬元；這部份也是檢廉傳喚黃珊珊欲釐清的重點。但黃珊珊之前也已回應，對每筆政治獻金都心存感謝，公開申報、一切透明，絕無不法，雖擔任府會總連絡人，但非她本人業管事務均交由各局處分工依職權後續處理，市府公務員依法行政，不容扭曲。