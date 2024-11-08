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「2024雲林巾彩耕地藝術節」將在下周登場，民進黨立委劉建國今（8）日表示，要讓雲林毛巾產業創造更多可能，讓台灣毛巾在國際不缺席；行政院秘書長龔明鑫則說，期待更多民眾認識、支持這項具地方特色的產業，邀請全國民眾到雲林虎尾支持在地產業。由行政院雲嘉南聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦「2024雲林巾彩耕地藝術節」，將於下周六、日在雲林縣虎尾同心公園登場。協會今在台北格拉斯麗台北飯店舉辦記者會，包含劉建國、龔明鑫、國策顧問林見松、黃銘得、翁源水、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山、副執行長陳怡帆、社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長巫金周等人出席。劉建國表示，台灣毛巾產業曾經風雨飄搖，但在毛巾業者的努力下，整個產業逐漸穩定的在成長，而他剛好也有認識日本知名的飯店，同時也願意在台灣用心經營，且肯定台灣製造的品質，因此在這次巾彩藝術節時，他也擔任媒人，協助推銷台灣毛巾。劉建國表示，今天就有6家日本飯店業，另外還有1家台灣本地業者，希望能在今天來與台灣毛巾業者簽訂意向書，甚至是直接就購買，就是對於台灣毛巾品質的肯定。龔明鑫致詞時表示，如今雲林巾彩耕地藝術節，已經到了第6年，台灣毛巾業也從過去低迷走到現在，不僅高品質更有創新與創意，期待更多民眾認識並支持這項具地方特色的產業，11月16日、17日邀請全國民眾到雲林虎尾支持在地產業，並深入了解毛巾產業的多重魅力。雲林縣毛巾協會理事長巫金周表示，感謝前委員蘇治芬及許根尉執行長過去推動巾彩藝術節，同時感謝劉建國對於巾彩藝術節的支持，讓藝術節展示毛巾產業的多元應用與創新，並通過入口巨型巾彩裝置，展現虎尾在地文化與毛巾產業的連結。