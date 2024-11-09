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2024美國總統大選結果出爐，與選前民調普遍預測的戰況膠著不同，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在開票之初就橫掃各大搖擺州，大敗民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）。不過在眾多民調中，被嘲笑最兇的莫過於愛荷華州《得梅因紀事報》（Des Moines Register）在選前的最後一份民調，聲稱賀錦麗在該州以47%支持度領先川普的44%，被部分評論認為是賀錦麗翻轉該州、甚至贏得大選的重要訊號，結果卻慘遭打臉。面對選後大批民眾洗版，該項民調主持人、Selzer & Company總裁席爾澤（J. Ann Selzer）回應稱，正是因為這份民調，反而催出更多潛在川粉去投票。綜合《福斯新聞》、《每日郵報》報導，該份民調被許多聲援民主黨的美國媒體視為「福音」，期待這意味著對賀錦麗選情的積極訊號，結果卻是川普在該州以壓倒性的56%得票率，大勝賀錦麗的43%，贏下該州6張選舉人票，川普的支持者和保守派隨即開始抨擊、嘲笑席爾澤的民調嚴重失準。對此，席爾澤7日在《得梅因紀事報》的專欄撰文，談到自己過去幾天遭受的批評，收件匣和語音信箱都被塞爆，質疑她操縱數據或收了特定方的錢，才凸顯賀錦麗領先的假象，但她的看法是，可能正是因為選前最後一次民調的結果，才激勵更多自認會取勝的共和黨選民去投票。席爾澤並強調，今年的民調採樣方法並沒有變，後續她和團隊會審查多個來源的數據，希望了解為何會有如此反差發生。