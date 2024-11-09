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「先有雞還是先有蛋」是一個經典問題，甚至涉及生命與宇宙起源的爭論，多年來，不同科學團隊對這個問題的解答都不太相同，而一份瑞士科學團隊最近的報告則宣稱，先有蛋的可能性較高。根據《每日郵報》報導，瑞士日內瓦大學的團隊，分析了一種2017年於夏威夷海洋沉積物中發現的、名為「Chromosphaera perkinskii」的單細胞物種，並在本月6日刊出的《自然》期刊中，發表了相關研究成果。據研究所指，「Chromosphaera perkinskii」可追溯到10多億年前，遠遠早於地球上第一批動物出現的時間，也為研究多細胞進化機制提供了寶貴的線索。研究人員觀察到，這種古老的單細胞生物，其細胞分裂方式與動物胚胎有驚人的相似，研究負責人杜丁（Omaya Dudin）認為，這表明胚胎發育的過程，可能早在動物進化之前就已經存在，甚至可以說，早在雞出現之前，大自然就已經擁有了「創造雞蛋」的遺傳工具。日內瓦大學生物化學系的實驗室技術員、該研究第一作者奧莉薇塔（Marine Olivetta）並補充解釋道：「這真是令人著迷，一種最近才被發現的物種，讓我們得以回溯到10多億年前。」