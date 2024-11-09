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▲禹棹奐有顏有身材，但不是模特兒。（圖／Netflix）

▲禹棹奐因為參演《The King：永遠的君主》爆紅。（圖／禹棹奐IG）

▲禹棹奐跟李瑜美（左）主演新劇《浮游先生》已開播。（圖／Netflix）

▲《浮游先生》是禹棹奐人生第三部的主演作品。（圖／Netflix）

Netflix新劇《浮游先生》開播，這也是禹棹奐出道13年來，人生第3部主演男一的電視劇。回顧他的演員戲路，《NOWnews今日新聞》特別整理他出道至今的歷程，禹棹奐之所以會當上演員，全跟張赫有關 在演戲多年後，合作大勢演員李敏鎬、金高銀因此爆紅，但卻在戲劇播畢後，選擇高唱從軍樂，放棄賺錢的大好機會。禹棹奐1992年生，今年32歲，除了精緻外貌，更有著180公分的身高、65公斤的好體態，但他從未當過模特兒；2011年透過MBN電視台戲劇《來了來了，終於來了》中的角色出道，2017年在玉澤演、徐睿知主演的《救救我》中飾演「石東哲」才真正打開知名度。而他曾表示，之所以決心要當演員，是因為看了張赫主演的《推奴》而萌生想法；禹棹奐也在2019年圓夢跟偶像合作，一起在《我的國家》飆戲。他後期出演的作品包含《偉大的誘惑者》、《我的國家》成績平平，直到2020年參演李敏鎬、金高銀主演的《The King：永遠的君主》才創下演藝事業巔峰；不過他卻在該劇播畢後選擇當兵去，放棄賺錢的機會，讓許多人無法理解。值得一提的是，在京畿道安養市出生和長大的禹棹奐，通常在演繹慶尚道方言時，無論是慶尚南道還是慶尚北道，方言的語調往往會統一成慶尚南道的形式。即便是同屬慶尚道，慶尚南道和慶尚北道的語調實際上有所不同，在《救救我》中，「石東哲」設定為慶尚北道虛構地區「茂朱郡」出身，他完美展現慶尚北道方言的語調；相反的，在《The King：永遠的君主》中，飾演的角色曹誾燮是釜山出身，亦把慶尚南道方言的語調詮釋的淋漓盡致，尤其是釜山的方言，自然的方言演技令業界敬佩。關於禹棹奐的小小TMI，就是他對雞蛋有「執著」的喜愛，每次吃飯一定都會搭配煎蛋一起吃。在《偉大的誘惑者》的幕後花絮中也可以看到他這樣的習慣。然而，他有一天透露自己對肉類變得敏感，在粉絲見面會上也提到患有雞蛋過敏，表示未來可能無法再繼續吃雞蛋，「最悲傷的瞬間是因為雞蛋過敏導致再也不能吃雞蛋，感覺像失去了清晨的活力一樣，非常悲傷」。浪漫喜劇《浮游先生》故事講述被宣告生命所剩無幾的海藻（禹棹奐 飾），他在生命最後的旅途中，被迫與「世界上最不幸的女子」在美（李瑜美 飾）同行；而在美被診斷出「早發性更年期」，無法接受沒生小孩就停經事實的她，原本打算跟吳正世結婚，最後疑似當落跑新娘，跟海藻展開相愛相殺的生活，海藻也因為在美的關係轉念，表示：「為什麼我的人生到了尾聲，反而變得這麼有趣呢？讓我想要活下去了。」類 型：浪漫喜劇導 演：洪鍾燦編 劇：趙容語 言：韓文集 數：10主 演：禹棹奐、李瑜美、吳世政、金海淑開播日：2024年11月8日（星期五）16：00收 看：Netflix