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▲Jisoo去年3月以〈꽃（FLOWER）〉solo出道，光預售階段就狂賣了100萬張，至今仍是KPOP女團史上solo成績最好的一位偶像。（圖／BLACKPINK YouTube）

▲早在2021年Jisoo（左）就與丁海寅（右）共同合作浪漫電視劇《雪降花》，集中發展演員事業的她目前還有1部電影和2部電視劇待播。（圖／disneyplustw IG）

韓國女子天團BLACKPINK由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa組成，去年年底團體宣布單飛不解散。近來女孩們也陸續展開個人音樂事業，不過作為大姐的Jisoo（金智秀）似乎是想專注演員發展，將近一年過去始終沒有發行solo單曲的消息，看得粉絲心急如焚。對此，Jisoo所屬的經紀公司BLISSOO也直言回應粉絲，表示她目前想專注於演員事業，新曲的發行似乎還遙遙無期。Jisoo去年3月以主打曲〈꽃（FLOWER）〉solo出道，作為大勢女團的成員，她的出道專輯在歌曲公開前，光預售階段就狂賣了100萬張，至今仍是KPOP女團史上solo成績最好的一位偶像。今年2月Jisoo和哥哥一起成立個人工作室「BLISSOO」後，粉絲本期待可以看到不同風格的她，卻沒想到等待超過半年的時間，都遲遲未等來宣布發歌的消息。近來有韓媒報導，稱Jisoo目前集中火力籌備最新單曲，企劃已經來到最後的討論階段，爭取今年內能solo回歸，並預計將在本月進行MV拍攝。正當粉絲掀起熱議時，BLISSOO卻出面打假，表示報導純粹是假新聞，solo回歸日期與事實不符，坦言目前Jisoo依然集中於演技活動中，看得粉絲心涼一半，Jisoo發歌之路似乎還遙遙無期。其實在團時期，Jisoo的未來發展就明顯與3位闖蕩歐美樂壇的妹妹們不同，BLACKPINK活動時，她就曾和「韓劇男神」丁海寅一起拍攝過電視劇《雪降花》，單飛後也一直專注在演員活動，目前結束了電影《全知讀者視角》和電視劇《流感》的拍攝，近來也正式宣布將在愛情喜劇《月刊男友》中擔任的女主角，粉絲們雖然沒有新歌可聽，但還是有不少Jisoo的新劇可看。