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▲台灣國際觀鳥馬拉松今天開賽，賞鳥人齊聚展開尋鳥踨跡。(圖/雲嘉南管理處提供)

▲只要觀察到水雉及黑面琵鷺，即可兌換雲嘉南限定黑面琵鷺金幣，及西拉雅水雉紀念徽章。（圖／雲嘉南管理處提供）

2024台灣國際觀鳥馬拉松大賽，今（9）日在台南北門遊客中心熱鬧開賽，由觀光署方正光主任秘書、雲嘉南服務聯合中心劉米山執行長、雲嘉南管理處許宗民處長等人鳴笛開跑，來自日本、比利時、馬來西亞、港澳、印尼等5國，與國內隊伍共計28隊，以及專業鳥導逾百人，在雲嘉南濱海15個賞鳥熱點及山區展開24小時尋鳥踨跡，浩浩蕩蕩。由交通部觀光署指導，雲嘉南管理處主辦的台灣國際觀鳥馬拉松大賽，今年邁入第12年，規模盛大，包括臺灣野鳥保育協會陳炳煌副理事長、農業部生物多樣性研究所黑面琵鷺生態展示館洪夢祺主任、台江國家公園管理處張政乾秘書、七股鹽山李俊宏場長、海洋委員會海巡署南部分署第一一岸巡隊黃名成主任，以及雲嘉南濱海觀光產業陳家宥理事長、蔡恭和理事長、林朝明理事長、洪有志理事長及黃瑞興總幹事等共襄盛舉。觀光署方正光主任秘書表示，台灣擁有200多座三千公尺以上的高山，再加上一千多公里的海岸線，形成豐富多樣的生態系，也造就臺灣留鳥的多樣性，「國際觀鳥馬拉松」活動，今年活動邁入第12年，歡迎來自日本、比利時、馬來西亞、港澳、印尼等5國及國內隊伍，共計28隊以及專業鳥導約110位參與，一起觀戶享受濱海自然和生態旅遊。明年將移師台中舉辦「世界賞鳥博覽會」，向世界各國介紹台灣豐富的賞鳥環境，吸引更多外賓來台從事生態旅遊，深入探索各地風土人情，享受在地美食。會場上，大家共同宣示「賞鳥五不政策」-不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞及不捕捉，並呼籲永續旅遊行動宗旨：使用環保餐具、自備水壺、多搭乘大眾運輸工具，賞鳥同時也落實綠色旅遊，一起守護自然生態，為地球盡一份心力。臺灣國際觀鳥馬拉松在雲嘉南管理處努力下，逐漸成為全國鳥友心中最具指標的觀鳥競賽活動。自第10屆開始，即逐漸擴展觀鳥年齡層的普及化，今年報名親子組及慢飛組(新手組)選手人數超過一半，顯示觀鳥活動逐漸趨向休閒觀光發展。此外，同為鳥類天堂的日本鹿兒島縣出水市，這次有2組隊伍報名參加，台日一起賞鳥交流，雙方預計明年2月簽署生態觀光旅遊合作備忘錄，進 一步推動台日生態旅遊合作交流。為了行銷台南市鳥凌波仙子「水雉」以及國際明星「黑面琵鷺」，鳥友於活動中，只要觀察到水雉及黑面琵鷺，即可兌換雲嘉南限定黑面琵鷺金幣，及西拉雅水雉紀念徽章。雲嘉南管理處至明年3月候鳥季節，每月推出2場定點定時導覽解說活動，分別於雲嘉南濱海地區熱門賞鳥點，有專業導覽老師帶大家賞鳥，全程免費，請上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。