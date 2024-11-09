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▲淘寶回應，此次發生貨櫃落海意外，是因為受到颱風外圍環流影響，導致台灣海峽海象不佳，官方將含運費全額賠償退款。（示意圖／記者周淑萍攝）

雙11購物節即將到來，中國網購平台「淘寶」也正值優惠活動期間，再加上今年官方推出免運，吸引許多台灣民眾下單。沒想到，近日不少網友收到訊息，竟是被淘寶官方告知，因颱風導致台灣海峽海象不佳，出現貨櫃落海情形，商品也確定無法送達，官方將含運費全額賠償退款，消息一出立即引起熱議。許多台灣網友趁著雙11購物節優惠，在淘寶上大肆購物，再經由空運或海運寄到台灣。沒想到近日不少民眾突然收到訊息，被淘寶官方告知因海象不佳，發生貨櫃落海情形，裡頭的商品也跟著消失，因此訂購貨物無法送達，讓大票消費者傻眼不已。淘寶回應，此次發生貨櫃落海意外，，受到影響的消費者，只要提供官方訂單編號，就會有專人協助處理，並且包含運費全額退款。雖然官方承諾全額賠償，但仍對於雙11大採購享受高額折扣的網友來說，心情仍大受影響，在網路上引起一波討論，「買了10年，沒見過這種事」、「官方集運能全賠，但走私人的應該慘了吧」。