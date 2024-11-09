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你可能曾聽過爸媽抱怨，現在歌手都不知道在唱什麼，還是當年的流行音樂好聽。又或者你自己就是中年人，可能發自內心相信當年的周杰倫、五月天就是台灣流行音樂的巔峰，並感慨如今歌手一代不如一代。事實上，這種感受絕非特例也非台灣人獨有，總覺得年輕時聽的歌比現在好聽是一種常見的迷思，專家表示，其實只是你的大腦騙了你。根據《CNN》報導，不同世代的音樂愛好者之間的共識就是「流行音樂在自己年輕時好聽得多」，但每個人年輕時所處的時代都不一樣，所以到底誰說得對呢？紐約大學的音樂心理學家艾耶洛（Rita Aiello）表示，並不是音樂在我們年輕時真的比較好聽，而是音樂會引發非常強烈的情感反應，進而塑造了你的記憶，所以每當聽到年輕時所聽的音樂，就能喚起我們對過往生活的感受。南加州大學音樂教授庫蒂塔（Robert Cutietta）表示，人的大腦中有一個處理情節記憶的區域——音樂就存放在那裡，大腦存放音樂的記憶與存放你欣賞一件藝術品的記憶不同，音樂會跨越時間，而在年輕時代，人們發展自我認同的過程中所聽的音樂，會與人們的身份意識建立深厚的聯繫，而這種深厚聯繫，也導致人們之後年齡增長，對當代音樂再難建立起如此強烈的共鳴。艾耶洛表示，如果我們20年前聽一首歌時留下悲傷的感受，20年後的今天再聽仍會感到悲傷，但同時會帶著一種距離感，你記得那份悲傷，但現在的你與那份悲傷之間隔著20年的時間，你的經歷帶來不同的豐富感受，過往的悲傷也可能成為今日的喜悅。除了音樂與人們的記憶與自我認同深深聯繫之外，覺得年輕時的音樂比較好聽還有一個可能原因就是，「難聽」的老歌都被你的大腦遺忘了。庫蒂塔表示，每個時代都有一些糟糕的歌曲莫名爆紅，但人們通常會在記憶中抹去，我們記住的都是自己喜愛的歌曲，所以總覺得以前的歌都很經典，但其實是那些不經典的歌已經被你忘掉了。