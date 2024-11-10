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根據NBA知名記者Chris Haynes報導，曼菲斯灰熊球星Ja Morant將因傷缺席一周，在經過核磁共振影像檢查後，顯示他有髖關節脫位以及多處相關位置的一級骨盆拉傷等傷情。Morant是在對湖人的比賽中為了灌籃接球而重摔在地，提前退出比賽，之後在對巫師的比賽中，他沒有出賽，而且拄著兩支枴杖。灰熊球團表示，核磁共振影像檢查顯示莫蘭特髖關節後脫位（未完全）以及多處一級骨盆肌肉拉傷。目前他的情況被評估為每周觀察，如有需要會適時提供進一步的更新。除了場下問題多之外，Ja Morant 的健康狀況一直備受關注，由於依賴身體的進攻模式，進入 NBA 以來，他遭遇了多次傷病問題。上個賽季，由於傷病和禁賽，他的上場時間有限，因此本賽季他正努力回歸並保持健康。雖然灰熊隊樂觀地認為，當 Morant 健康時，他與 Desmond Bane 和 Jaren Jackson Jr. 等核心球員的配合將能讓球隊在西部保持競爭力​。但這幾位主力能健康地聚在一起的時間並不多。