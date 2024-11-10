由勞工團體主導的年度「秋鬥」大遊行今（10）下午登場，今年訴求主打「和平反戰，民生優先」，要求政府重視高房價、高物價和高工時的「三高」問題。台北市中正一分局也公布北市中山南路、濟南路周邊交管地圖，並提醒民眾，交管區域內公車行駛路線將會改道，如欲查詢可電洽北市公共運輸處02-27274168或上網http://www.pto.gov.taipei/。
「秋鬥」大遊行號召數十個民間團體及政黨，預計今下午1時30分在國家圖書館前集合，15時30分許抵達凱達格蘭大道，舉行集會演講與抗議行動。今年秋鬥宣言指出，台灣年輕人被迫恢復1年期義務役，廟宇、派出所正成為「貯放彈藥的場所」，未成年高中生「被哄
簽下參加學校青年服勤同意書，「這一切都是在為玉石俱焚的打巷戰做準備。民進黨正在讓台灣『烏克蘭化』。秋鬥表示，台灣人民向來是希望兩岸和平發展、反對戰爭，因此這次主題訴求「和平反戰」。
此外，「秋鬥」也批評，勞工權益長年未獲改善，處於低薪資、高工時的惡劣勞動處境，近年來房價高漲，使愈來愈多年輕人對未來難有任何期待。因此，這次遊行也要呼籲政府正視「三高」的民生問題。
中正一分局則公布交管路線，並提醒民眾行經交管區域時務必減速慢行、遵守引導；此外，該區域公車路線也有調整，民眾搭公車前務必先查詢最新資訊。
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簽下參加學校青年服勤同意書，「這一切都是在為玉石俱焚的打巷戰做準備。民進黨正在讓台灣『烏克蘭化』。秋鬥表示，台灣人民向來是希望兩岸和平發展、反對戰爭，因此這次主題訴求「和平反戰」。
此外，「秋鬥」也批評，勞工權益長年未獲改善，處於低薪資、高工時的惡劣勞動處境，近年來房價高漲，使愈來愈多年輕人對未來難有任何期待。因此，這次遊行也要呼籲政府正視「三高」的民生問題。
中正一分局則公布交管路線，並提醒民眾行經交管區域時務必減速慢行、遵守引導；此外，該區域公車路線也有調整，民眾搭公車前務必先查詢最新資訊。