台灣的機車總數多達1400萬輛，每天上路的通勤族相當多，遇到兩線道以上的大型路口必須「二段式左轉」，小小的待轉區也常常在尖峰時刻擠滿滿。不過近期就有騎士進入待轉區前，卻因為沒有打方向燈遭其他騎士大罵，讓他感到相當委屈。對此，交通部公布「進待轉區要不要打方向燈」正確解答，以及路權團體的建議也出爐了。
騎進待轉區沒打方向燈！她慘遭後方騎士大罵
一位女網友在論壇Dcard上分享，自己日前騎車下班時，在一個大路口準備待轉，由於該路口有直行和右轉車道，加上她騎在直行車道的最右邊，所以進行待轉本不需打方向燈，直行後減速直接前往待轉區。
沒想到正當她減速要進入待轉區時，後方卻有另一位機車騎士，要從右側超車直行，一個右偏一個直行差點就出事故，也讓後方騎士不滿大吼「小姐，打方向燈好嗎？為什麼不打方向燈！」不過原PO則認為，進入待轉區本來就不需要打方向燈。
機車待轉要不要打方向燈？交通部公布正確解答
騎機車進入待轉區要不要打方向燈？其實過去交通部就曾說明，機車進入待轉區時只需減速並顯示煞車燈即可，無需打方向燈。根據《道路交通安全規則》第91條和第94條，煞車燈作為減速訊號是合理指示，至於打方向燈則無強制規定。
此外，在目前的機車路考中，進入待轉區關卡也不需要打方向燈，是只有變換車道、左轉時才需要使用方向燈。
打燈能增加安全性！路權團體的建議
至於機車待轉到底要不要打方向燈？台灣機車路權促進會也曾建議，以 #安全 為最優先考量，如果你當下判斷右後方會有直行車，就打右轉燈；如果當下判斷左後方的汽機車要右轉，就不要打。
台灣機車路權促進會也坦言，就算打燈了，也依然無法保證不會出車禍，畢竟待轉本身就是違反車向分流的一種移動模式。台灣機車路權促進會也持續表達訴求：「不強制兩段式左轉，讓大家可以自由選擇要不要待轉，漸漸地回歸左轉靠左，右轉靠右」。
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一位女網友在論壇Dcard上分享，自己日前騎車下班時，在一個大路口準備待轉，由於該路口有直行和右轉車道，加上她騎在直行車道的最右邊，所以進行待轉本不需打方向燈，直行後減速直接前往待轉區。
沒想到正當她減速要進入待轉區時，後方卻有另一位機車騎士，要從右側超車直行，一個右偏一個直行差點就出事故，也讓後方騎士不滿大吼「小姐，打方向燈好嗎？為什麼不打方向燈！」不過原PO則認為，進入待轉區本來就不需要打方向燈。
機車待轉要不要打方向燈？交通部公布正確解答
騎機車進入待轉區要不要打方向燈？其實過去交通部就曾說明，機車進入待轉區時只需減速並顯示煞車燈即可，無需打方向燈。根據《道路交通安全規則》第91條和第94條，煞車燈作為減速訊號是合理指示，至於打方向燈則無強制規定。
此外，在目前的機車路考中，進入待轉區關卡也不需要打方向燈，是只有變換車道、左轉時才需要使用方向燈。
打燈能增加安全性！路權團體的建議
至於機車待轉到底要不要打方向燈？台灣機車路權促進會也曾建議，以 #安全 為最優先考量，如果你當下判斷右後方會有直行車，就打右轉燈；如果當下判斷左後方的汽機車要右轉，就不要打。
台灣機車路權促進會也坦言，就算打燈了，也依然無法保證不會出車禍，畢竟待轉本身就是違反車向分流的一種移動模式。台灣機車路權促進會也持續表達訴求：「不強制兩段式左轉，讓大家可以自由選擇要不要待轉，漸漸地回歸左轉靠左，右轉靠右」。