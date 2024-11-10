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公視經營的英語頻道 TaiwanPlus 報導美國總統大選，將美國總統當選人川普稱為「重刑犯」而引發爭議，公視已將該則報導暫行下架。國民黨立委柯志恩今（10）日細數公視爭議，包含不願謙卑面對《聽海湧》竄改歷史、毀人名節的嚴重爭議，公視台語台小編以政治哏大酸在野政治人物的誇張行徑，不久前還爆出員工私吞公款長達3年卻只記「大過」了事等積重難返，質疑「如何對得起公共電視這塊招牌」。柯志恩指出，TaiwanPlus用「選擇了重刑犯」形容美國新當選的總統，此種用語極為白目，讓台灣貽笑國際，更恐觸怒川普及其幕僚團隊。出錯的新聞雖已下架，但對台灣的傷害恐正醞釀中，TaiwanPlus已讓台灣顏面無光，絕對無法由文化部長表達關切即可畫上句點，確實「此事非常嚴重」，但然後呢？誰該負起負任？誰又能代表公視向國人承諾，公視不會繼續崩壞下去？柯志恩表示，TaiwanPlus是蔡政府為了大外宣而執意推出的「國際影音平台」，最初編列4年58億元，政府一路扶持從平台擴大為頻道，2021年8月底正式成立以來，平均一年要燒錢10億，但TaiwanPlus收視低迷，下載數及點閱率等KPI都不及格。原本用意要「說好台灣的故事」，但究竟有多少外國觀眾收看，TaiwanPlus連打開自己的知名度都有問題，要如何行銷台灣﹖沒想到一句「重刑犯」竟讓世界看見台灣「出了大洋相」，實在非常諷刺。柯志恩批評，TaiwanPlus不只新聞製播出了問題，而是公視早已背離其所標榜「獨立自主、公正、公平、正確、尊重、…之基本價值」，當年創立公視所倡導的「公共價值」一再被侵蝕踐踏，甚至變質成為特定政治立場的御用工具，用「假中立」自欺欺人，即使被譏評為網紅化及側翼化，公視仍毫無反省與改進。柯志恩指出，例如最近公視不願謙卑面對《聽海湧》竄改歷史、毀人名節的嚴重爭議，又如公視台語台小編以政治哏大酸在野政治人物的誇張行徑，如「韓極混」、「練肖話」等，而在基隆「拆樑」行動中謎明顯偏頗，即使被非議也擺出笑罵由人的態度，不久前還爆出員工私吞公款長達3年卻只記「大過」了事等積重難返，如此令人失望的表現，試問如何對得起「公共電視」這塊招牌。